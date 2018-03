Un exconsejero de Puigdemont revela el error que acabó con la destitución del gobierno de la Generalitat El exconsejero de Empresa Santi Vila explica los pormenores del proceso independentista en un libro en el que también arremete contra dirigentes de ERC como Marta Rovira

El exconsejero de Empresa de la Generalitat Santi Vila relata en su último libro, «De héroes y traidores» (Península) las interioridades del proceso independentista, que tras «proclamar» la «República Catalana» el pasado mes de octubre acabó con el Ejecutivo catalán cesado y con el expresidente Carles Puigdemont y algunos de sus colaboradores fugados a Bélgica.

Asimismo, Vila también reconoce que si en lugar de declarar la independencia de forma «simbólica» Puigdemont hubiera convocado las elecciones durante la madrugada del 27 de octubre -tal y como recomendó el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC)-, el Gobierno catalán no habría acabado destituido.

«Junqueras, que era crítico con la situación, recomendó al presidente que convocara elecciones entonces, que si no, no saldríamos adelante. Ahora me doy cuenta que debería haber hecho caso a Junqueras», señala el también exalcalde de Figueras, hoy alejado de la vida política catalana, en una entrevista con el diario «Ara».

Asimismo, Vila también critica a dirigentes independentistas como Marta Rovira, secretaria general de ERC, de la que insinúa que estaba «fanatizada» y señala que su papel durante los momentos más «críticos» del proceso fue «desestabilizador». «No nos ayudó nada», ha abundado.