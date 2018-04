El exconsejero fugado Antoni Comín insinúa que investir a Puigdemont puede no ser «el único plan» El también diputado de ERC se desmarca de la estrategia del expresidente cesado y revela que los independentistas trabajan varios escenarios más allá de la investidura de Puigdemont

El exconseller de Salud de la Generalitat Antoni Comín, fugado a Bélgica de la Justicia española, ha asegurado que las fuerzas independentistas trabajan para hacer presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, pero ha advertido de que ello «no quiere decir que sea el único plan».

El diputado de ERC también ha augurado que se investirá a un presidente de la Generalitat antes del 22 de mayo -fecha límite para lograr una investidura antes que se disuelva automáticamente el Parlament-. Asimismo, el exconseller, que huyó a Bélgica en octubre del año pasado, ha pedido investir a un Govern «que permita levantar el 155» y, a la vez, impulsar un proceso constituyente.

Paralelamente, la Mesa del Parlament debate esta mañana si autoriza a Comín delegar su voto en los plenos, hecho que haría varias la aritmética de la Cámara catalana y la sacaría de la situación de bloqueo actual, facilitando así una investidura «efectiva» cuatro meses después de las elecciones del 21-D.

Comín, nombre clave para la investidura

En estos momentos, el exconsejero Comín es el único diputado del Parlament que vive en el extranjero que todavía no había pedido la delegación de voto, el último en hacerlo fue Carles Puigdemont (Junts per Catalunya), que ya votó en el anterior pleno. Sin embargo, la petición de voto de Comín es polémica ya que el exconseller se fue a Bélgica a finales de octubre de 2017 para no comparecer ante el Tribunal Supremo y existe un auto del Tribunal Constitucional que advierte de que los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.

Republicanos y neoconvergentes -que tienen mayoría en la Mesa que dirige el Parlament- defienden que tanto Comín como Puigdemont se han puesto a disposición judicial en los países en los que están ahora, Bélgica y Alemania respectivamente, por lo que defienden delegar el voto aunque en su día no comparecieran ante el Supremo. No en vano, los votos de Comín y Puigdemont son imprescindibles para desencallar la legislatura: si pueden votar, JpC y ERC suman 66 escaños, suficientes contra los 65 que suman Cs, PSC, PP y comuns para investir a un presidente en segunda votación, si mantienen la abstención de la CUP.