La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, citada a declarar este jueves por ser cotitular de dos cuentas en Andorra

La esposa del exdiputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol, Anna Vidal, está citada a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata este jueves por ser cotitular de dos cuentas bancarias en Andorra, en el marco de la causa que investiga el origen presuntamente ilícito de la familia Pujol.

En un principio, esta declaración como investigada estaba prevista para el pasado miércoles, pero ese mismo día se aplazó hasta el 25 de mayo debido a que su abogado tenía que asistir a una vista del caso Palau, en Barcelona.

Precisamente, el titular el Juzgado Central de Instrucción número 5 ha citado a Vidal, atendiendo a la petición de la Fiscalía, porque considera que su declaración es "pertinente, necesaria y proporcionada" para determinar los motivos por los que compartió titularidad de una cuenta en Andabank con su marido Oriol Pujol y de otra con el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, ambas a fecha de 20 de diciembre de 2008.

De la Mata argumenta que ha quedado acreditada la existencia de fondos opacos, por lo menos entre los años 1992 y 2012, con origen desconocido y de los que han dispuesto el expresidente de la Generalitat de CataluñaJordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos.

Además, indica que un alto porcentaje de estos fondos que entraron en las cuentas lo hicieron en efectivo y que, según declararon los investigados ante el magistrado, era el mayor de los hermanos, Jordi Pujol Ferrusola, el encargado de distribuirlos en cantidades iguales o similares sin que exista "acreditada razón alguna para ello".

La madre superiora

Sin embargo era la madre de los siete hermanos, Marta Ferrusola, la que utilizaba en clave el título de 'madre superiora' para realizar transferencias bancarias. En concreto se trata de una nota manuscrita con la que ordenó a la banca Reig --ahora Andbank-- traspasos de sus cuentas en Andorra y que obra en el sumario incorporado a la causa.

Por su parte, Oriol Pujol declaró ante el magistrado el pasado 27 de marzo que entre finales de 2009 y principios de 2010 cedió a su hermano mayor la titularidad de una cuenta en Andorra con 500.000 euros porque le «incomodaba» tener esa cantidad de dinero a su nombre por su carrera política.

Según la versión de Oriol Pujol, este dinero correspondía al legado que la familia dice haber recibido por parte de su abuelo Florenci y que estaba oculto en cuentas en Andorra; versión que avaló el primogénito del clan ante el juez. «Me dijo 'esto me está contaminando mucho, te lo quedas tú y no quiero saber nada, simplemente no ha existido», reconoció Jordi Pujol Ferrusola, en la cárcel desde el pasado 25 de abril.

El magistrado instructor acordó, a petición de los fiscales Anticorrupción Belén Suárez y Fernando Bermejo, la prisión incondicional para éste por la evasión fuera de España de grandes cantidades de dinero desde 2012, año en que comenzó la investigación en este órgano judicial.

Se trata del primer miembro de la familia Pujol a quien se le impone esta medida que De la Mata tomó con el fin de evitar la destrucción de pruebas y bajo la premisa de que era el gestor del patrimonio familiar que blanqueó y repatrió utilizando entramados societarios internacionales.