Fin de ETA La entrevista a un etarra en Tv3: «Nunca he pedido perdón. No tengo esa necesidad» La amabilidad de la presentadora del formato con el asesino confeso Josean Fernández causa una avalancha de críticas

El etarra Josean Fernández fue entrevistado este fin de semana en el programa «Preguntes Freqüents» de Tv3, un formato que cada sábado dedica buena parte de su espacio a analizar las ultimas novedades del «procés». En esta ocasión, dedicó la noche a hablar del fin de la banda terrorista ETA con una antiguo miembro del grupo, sin embargo, el tono de la entrevista y las respuestas de Fernández encendieron las redes.

La amabilidad de la presentadora del formato -la periodista Laura Rosell- con el etarra (condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de un comerciante cuya mujer se suicidó después) y al que Fernández acusó de «chivato» sorprendió a buena parte de la audiencia, que criticó con dureza las respuestas del terrorista, que se negó a disculparse ante las víctimas de ETA que participaron en el espacio.

«Nunca he pedido perdón porque entiendo que lo que yo hice en el momento que lo hice, fue de una manera consciente, porque entendí que tenia que hacerlo y no me he visto en la circunstancia de que nadie me lo haya dicho. También entiendo que no es algo que se tenga que pedir sino que debe ser algo individual que surja de uno mismo. En mi caso personal no tengo esa necesidad. He dicho lo siento, soy corresponsable de lo que he podido hacer, pero hasta ahí», aseveró Fernández.

Este terrorista que participó durante tres décadas de la actividad de la banda aseguró no tener «ningún tipo de remordimiento» ni mala consciencia por el dolor que provocó. Asimismo, aseguró que ETA no tenía vocación de «matar personas» sino de «movimiento cultural». La charla con el etarra vivió uno de los momentos más bochornosos cuando la entrevistadora pregunta al terrorista: «Estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante. ¿Es así?», a lo que Fernández responde: «Eso dice la policía». «Eso dice la policía», repite la periodista en medio de una carcajada contenida.