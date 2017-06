Las entidades independentistas advierten a Rajoy y Puigdemont: Â«El referÃ©ndum es irreversibleÂ»

La ANC, Òmnium Cultural y la AMI han avisado este domingo al Gobierno de que «no hay suficientes prisiones» para encerrar a todos los ciudadanos independentistas que quieren participar en el referéndum ilegal anunciado por el presidente de la Generalitat para el próximo 1 de octubre.

Ante miles de personas concentradas al pie del Palacio Nacional de Montjuïc, en Barcelona, al lado de una gran pancarta con el lema «Love democracy», el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la de la AMI, Neus Lloveras, han trasladado al gobierno autonómico que los independentistas no les fallarán. Han hablado tras la intervención de Josep Guardiola.

«No hay suficientes prisiones para encerrar a todo un país, ni jueces para llevar a un país entero ante los tribunales, ni suficientes fuerzas de orden público para impedir que las urnas se abran el 1 de octubre. Lo haremos y lo haremos bien», ha exclamado Sànchez en la misma línea que Cuixart, que también ha asegurado que en Cataluña no habrá nunca más «unas elecciones autonómicas».

El presidente de la ANC ha advertido a Puigdemont de que no puede negociar con el Gobierno la decisión de poner las urnas el 1 de octubre pese a que el Ejecutivo, en su opinión, quiera una negociación porque «el 1 de octubre habrá miles de personas que harán cola en la calle y en los colegios electorales».

«El referéndum es irreversible»

Sànchez ha asegurado que, finalmente, Podemos y los comunes de Domènech y Colau, se unirán a ellos y participarán en el referéndum unilateral e ilegal. «Lo defenderán todos, y si alguien tiene alguna duda, en Barcelona también podremos votar. Nadie fallará. Ningún demócrata, ningún gobierno del país, que crea en la democracia debe dejar de poner las urnas«, ha añadido.

Cuixart también ha pedido que se acaben las campañas del miedo y lo que considera son mentiras del Gobierno, tras asegurar que Cataluña no saldrá de la Unión Europea, podrá pagar pensiones -en caso de separarse del resto de España- y es madura y capaz de asumir las riendas de su propio futuro.

«¡Hemos hecho irreversible el referéndum, y esto ya no hay quien lo pare!», ha exclamado tras cargar contra la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al referéndum acordado teniendo en cuenta, a su juicio, que los catalanes no son ignorantes o personas de segunda a los que no se les pueda dejar decidir.

Como Sànchez, ha insistido en que el referéndum anunciado interpela a todos los demócratas y que no se dejarán «a nadie por el camino», y por ello ha constatado que el lunes también estarán delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en apoyo al secretario tercero de la Mesa del Parlamento autonómico, Joan Josep Nuet (CSQP), investigado por posible desobediencia al Tribunal Constitucional.

Meses complicados

«Nadie nos ha regalado nada, hemos luchado contra adversidades gigantes. Aquí y hoy: que nadie nunca más os diga que tenéis que pensar o votar. Ante sus miedos y amenazas, y sus imputaciones y sentencias injustas, democracia», ha exigido.

Para Lloveras, el mundo municipal que representa la AMI está comprometido con el referéndum unilateral, y por ello se ha puesto a disposición del gobierno autonómico para lo que necesite porque «escuchar formar parte del ADN de los ayuntamientos».

Aunque ha advertido de que se avecinan meses complicados, ha añadido que la fuerza del pueblo es imparable, además de recordar que impulsaron la entidad secesionista Asamblea de Electos de Cataluña (Aecat) que, pese a estar «latente, puede constituirse en asamblea si fuera necesario».