La Diada separatista tiene 46.192 inscritos menos que en 2015

Un total de 203.808 catalanes se han inscrito a la manifestación independentista de la Diada, que se celebrará en cinco poblaciones catalanas, por debajo de las 250.000 inscritas ese mismo día de 2015. Los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, negaron ayer estar preocupados por la participación al acto "A punt" y vaticinan que volverá a ser un «éxito de movilización».

Sànchez argumentó que las inscripciones se abrieron más tarde y de forma diferente a otros años y destacó que el ritmo de inscritos se ha acelerado estos últimos días: «La gente se inscribe en el último minuto. Somos un proceso que se caracteriza por hacer las cosas en el último minuto».

«No estamos en absoluto preocupados por el éxito del 11 de septiembre. Poder decir que tenemos 203.000 inscritos a una semana de la Diada es un éxito de movilización que no tiene comparativa posible en Europa y el mundo», recalcó.

Hasta este viernes, 124.218 personas se han inscrito en Barcelona, 23.660 en Berga (Barcelona), 23.487 en Salt (Girona), 17.859 en Tarragona y 14.584 en Lleida, y en las marchas también participarán grupos de castellers, s -ya hay 60 apuntados- egún recogió ayer Europa Press.

«No notamos una renuncia a la movilización; notamos ganas de que esto acabe, y bien», dijo Sànchez, que no ve motivo para el cansancio ni para el enfado cuando, a su juicio, se está a las puertas de culminar el proceso independentista. Así, cree que la Diada servirá para cargar baterías, dejar una nueva fotografía al mundo, apoyar a las instituciones catalanas y pedirles que acaben el trabajo, y exigir democracia al Estado.

Negociar un referéndum

Para Jordi Cuixart, esta Diada interpela «a todos los demócratas que ven que si en España no hay Gobierno es porque PP, PSOE y C’s no quieren negociar un referéndum», y aseguró Mariano Rajoy (PP) no es de nuevo presidente porque niega el derecho a decidir el futuro de Cataluña.

Cuixart celebró que el expresidente de la Generalitat y presidente del PDC, Artur Mas, participe este año y que también lo prevean dirigentes de BComú o el líder de EnComúPodem, Xavier Domènech. Al preguntárseles si les gustaría que asistiera el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Sànchez dejó claro que «si alguien duda del compromiso de Puigdemont con la independencia es que no ha entendido nada».

Por otro lado Sànchez también apeló a la unidad en el 11-S para avanzar en el proceso independentista y confió en que espera que esta sea la última Diada autonómica, mientras que Cuixart apuntó que una mayoría de catalanes están ya más «en la etapa preindependencia que en la autonómica».