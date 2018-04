El decálogo de los CDR para entorpecer detenciones e interrogatorios Los autodenominados Comités de Defensa de la República difunden entre sus miembros consejos para «protegerse» de la «represión» de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «No toques ningún objeto, no te pongas ninguna pieza de ropa ni dejes que te fotografíen tatuajes u otras marcas», advierten

Entorpecer las acciones de la Policía durante los interrogatorios. Ese es el objetivo que persiguen los autodenominados «Comités de Defensa de la República» con un decálogo de acciones en caso de identificación o detención por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Este documento, al que ha tenido acceso ABC, ha empezado a circular este martes tras la detención de la coordinadora de uno de estos órganos en Viladecans (Barcelona), acusada de terrorismo y rebelión por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El texto -que contiene los logotipos de la entidad que agrupa los CDR catalanes y por «Alerta Solidaria» (una organización que dice trabajar para combatir la reprensión policial)- pide no dar nunca a los policías más información de la que pone el DNI. Asimismo, recomiendan no dar a las autoridades correos electrónicos, teléfonos y no llevar nunca encima «información que nos pueda comprometer a nosotros o a otras compañeras».

El documento, que se está difundiendo rápidamente por los grupos de Whatsapp de los Comités republicanos, recomiendan pedir «una visita médica, sin presencia policial, que deje constancia de tu estado físico». Paralelamente, también exigen que no se declare ni se hable con la Policía sin la presencia de un abogado.

«Apaga el teléfono y otros dispositivos digitales con información personal», agregan antes de recordar que los detenidos no deben firmar ningún documento ni aceptar ser sometidos a «pruebas de ADN». «No toques ningún objeto, no te pongas ninguna pieza de ropa ni dejes que te fotografíen tatuajes u otras marcas», concluye el texto.