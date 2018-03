«Cumbre» de Carles Puigdemont y Anna Gabriel en Suiza Los partidos independentistas siguen explorando vías de acuerdo en Barcelona y Suiza, donde están Carles Puigdemont y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se reunirá hoy con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel en Ginebra para tratar la agenda política catalana. Según el exalcalde de Gerona, no abordarán las negociaciones para formar govern, sin embargo la «cumbre» llega en un momento en el que las negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo catalán pasan por sus horas más bajas.

«No he venido a ver a Anna Gabriel para desencallar ninguna negociación ni para negociar nada», ha afirmado Puigdemont en declaraciones a los medios en Ginebra, donde aterrizó la tarde de este sábado para participar en un debate sobre la autodeterminación organizado por el Festival de Cine y Fórum Internacional de los Derechos Humanos (FIFDH).

El líder de Junts per Catalunya -que lleva meses huido en Bélgica- también ha explicado que hablarán sobre su situación personal en el extranjero, de cómo se pueden ayudar mutuamente y sobre cómo Gabriel puede contribuir en el Consell de la República que los partidos independentistas quieren constituir en Bruselas.

Aun así, Puigdemont ha reconocido que «será inevitable» que en su encuentro no hablen de la actualidad política, ya que cree que sería raro que se reuniera con Gabriel sin tratar la situación política. Este encuentro se producirá después de que Junts per Catalunya (JpC) se haya ofrecido a la CUP a llevar a cabo una moción de confianza a mediados de legislatura para conseguir cerrar ahora un pacto de investidura para poder formar Govern.

El Parlament y la investidura a distancia

Mientras el bloque independentista sigue buscando a un candidato «elegible» que cumpla los requisitos «rupturistas» de la CUP pero que no esté en prisión, de modo que pueda ejercer la presidencia de forma «efectiva» como reclama ERC, el Parlament decide si tramita las reformas reglamentarias para permitir una investidura a distancia. Este lunes la cámara catalana abordará si tramita la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat impulsada por JpC, que busca permitir la investidura a distancia de un presidente sin necesidad de que esté en el pleno.

Según han explicado a Ep fuentes parlamentarias, es uno de los puntos del orden del día de la reunión de la Mesa fijada para el lunes a las cuatro de la tarde -una hora inusual ya que normalmente este órgano se reúne los martes a primera hora-. En su momento, los de Puigdemont impulsaron esta reforma para poder investir al expresidente cesado estando en Bélgica, pero el presidente de la Cámara, Roger Torrent, frenó su tramitación ya que podía abrir un nuevo conflicto con el Tribunal Constitucional, que había prohibido este tipo de investiduras.

Finalmente, los letrados del Parlament establecieron que este tipo de investiduras es viable, pero no para el caso de Puigdemont -que ya ha retirado su candidatura-. Ahora tocará ver si la tramitación de la reforma de la norma hace entrever su aplicación a corto plazo o si se realiza de forma no urgente, lo cual demostraría que los diputados independentistas lo hacen para no apuntarse un nuevo fracaso ante sus electores.