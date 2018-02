Un comunicado educativo tensa las relaciones Gobierno y Generalitat Docentes denuncian que la Generalitat les presiona para «mentir» sobre el paro «de país» del pasado 3 de ocutbre

ESTHER ARMORA

BARCELONA 02/02/2018 13:07h Actualizado: 02/02/2018 13:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La educación catalana todavía arrastra las secuelas de la jornada de huelga que vivió Cataluña el pasado 3 de octubre (3-O), que coincidió con un «paro de país» contra las cargas policiales del 1-O, secundado por la Generalitat, algunas patronales y los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT.

Según denuncia el sindicato docente AMES, tal y como avanzó ABC el martes, los directores de algunos centros educativos han instado a los profesores que querían trabajar pero no lo hicieron porque encontraron su centro cerrado a elegir entre: «ser considerados huelguistas con la pertinente reducción salarial» o «recuperar las horas». El sindicato asegura incluso que los responsables de los centros les han llegado a «proponer algunas ideas para justificar las citadas horas, como “salir más tarde por reuniones que se alargan, por tutorías de trabajos de investigación”».

Según AMES, en el escrito que la Asociación de Directivos de la Educación Pública de Cataluña (AXIA) -integrada por profesionales de la red educativa pública- ha remitido a sus centros asociados, al que ha tenido acceso este diario, la entidad recuerda a los docentes que hay varias situaciones posibles: «Las personas que se ausentaron del centro porque suscribían la huelga, a los que se les descontarán las horas del sueldo y no tendrán que recuperarlas; los que se ausentaron por una razón justificada, que no tienen obligación de recuperar la actividad; los que no hicieron huelga pero no trabajaron porque eran partícipes del paro de país, que sí deben justificar las actividades que han realizado para recuperar las horas; y las personas que no secundaron ni la huelga ni el paro pero que no pudieron trabajar porque su centro estaba cerrado».

Situación de desamparo

En este último caso, AXIA les da la opción de que «si no quieren ser considerados huelguistas con reducción salarial y no han recuperado las horas, lo hagan antes del 2 de febrero». AMES aconseja a estos docentes que reclamen a los directivos que se incluya una nueva opción que se ajuste a su situación, que explicite que «no es necesario que recuperen las horas».

Imagen del comunicado enviado a los profesores -ABC

«Todo esto es una demostración palpable de como la administración autonómica puede actuar con impunidad y un precedente peligroso para que nuevos paros puedan dejar a los funcionarios en una situación de desamparo legal», dice Antonio Jiménez, presidente de AMES. «Les instan a que se inventen en qué han recuperado las horas para no tener que acusar al director de haber cerrado el centro ese día», añade.

El comunicado enviado a los centros ha causado «malestar» entre los docentes especialmente entre los que «se ven obligados a responder por un paro que no realizaron», según denuncian fuentes sindicales. «Ha sido un error porque ha generado preocupación entre los docentes», aseguran.

Comisiones Obreras, una de las centrales mayoritarias, reconoce que ha recibido estos días llamadas de algunos profesores preocupados por la circular de AXIA. «A los que se encontraron el centro cerrado, les hemos dicho que eso es lo que tienen que especificar a la dirección», precisa a ABC Manel Pulido, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato.

"Docentes díscolos"

Al respecto, fuentes educativas consultadas por ABC ven «intencionalidad política» en el comunicado de AXIA y aseguran que el documento «ha generado malestar no solo entre los profesores sino también en el seno de la Consejería», aún intervenida.

«A los directores de los centros les es incómodo tener que justificar ante la actual administración (155) porque en su centro hay profesores que no trabajaron ni han justificado aún las horas. Quizás por eso, no les dicen abiertamente a estos docentes díscolos con el procés que no han de recuperar las horas y les invitan a que lo hagan o que simulen haberlo hecho», denuncian las citadas fuentes.Los sindicatos reconocen que ha sido un «error» haberlo enviado a los centros. «Es un comunicado desafortunado, aunque eso no quiere decir que se les esté obligando a mentir», señalan.