Comín descarta regresar a Cataluña aunque logre escaño «si hay riesgo de prisión»

El exconsejero de Salud, Toni Comín, uno de los cuatro miembros del Govern cesado que acompaña a Puigdemont en Bruselas, ha descartado viajar desde Bélgica a Cataluña «si hay riesgo de prisión». Ni siquiera la posibilidad de obtener en escaño en las elecciones del 21 de diciembre -Comín es número siete de la lista de ERC por Barcelona- le haría cambiar de opinión, tal y como ha explicado en una entrevista en el diario «Ara».

«Por razones políticas y personales, creo que es mucho más útil el exilio que la prisión», ha apuntado Comín, quien ha avanzado que estudiará jurídicamente la posibilidad de recoger el acta de diputado sin tener que personarse en el Parlament.

Según Comín, los comicios del 21-D debería permitir configurar un Govern operativo desde Barcelona que complemente y actúe en coordinación con el «legítimo» en Bruselas, que ha rehusado tratar como un órgano simbólico.

«Ahora lo que tenemos que hacer es ganar, ganar y ganar. Hacer saber a la gente que, si no ganamos, los exiliados no volveremos nunca», ha afirmado Comín, que ha considerado ilegal la forma como se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución y ha llamado a continuar avanzando hacia la independencia de Cataluña sin obsesionarse, ha dicho, con los plazos.

«Lo que no nos ha ayudado nada durante este tiempo ha sido estar obsesionados con las fechas. Tenemos que tener clara la estrategia y avanzar a medida que cumplamos objetivos estratégicos», ha aseverado.