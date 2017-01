Colau apuesta por el referÃ©ndum sin perder de vista los Â«recortes criminalesÂ» de la Generalitat

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aseverado hoy que el nuevo espacio de ámbito catalán que crearán los «comunes» y otros partidos de izquierda trabajará «más que nunca» por el referéndum soberanista pero también para revertir los «recortes criminales» del Govern, algo que «no puede esperar».

Los «comunes» han iniciado hoy el proceso participativo «Un País en Comú» con un acto multitudinario en las Cotxeres de Sants de Barcelona y que ha servido para presentar las ponencias cero y los documentos que servirán para que la ciudadanía debata sobre cómo debe ser el nuevo partido de la izquierda alternativa catalana.

En su intervención, Colau ha remarcado que los comunes han defendido «siempre y ahora más que nunca» el referéndum -sin concretar si es unilateral o no-,«no como otros que han pasado pantallas muy rápido y no saben dónde están», ha añadido en alusión al PDeCAT. De hecho, en las últimas semanas Colau ha repetido en más de una ocasión que apoyarían un referédum siempre que fuese «efectivo y con garantías», aunque voces de su mismo entorno, como el líder de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, ya dan por hecho que esas condiciones no se darán en la consulta que Puigdemont quiere convocar para septiembre. De hecho, Rabell se mostró ayer tajante al asegurar en un tuit que, pese al aval de la CUP a los presupuestos, no habría referéndum.

Colau también ha remarcado que el espacio que nazca del proceso participativo Un País En Comú también seguirá trabajando para «urgencias» como «los recortes criminales» de la Generalitat de Cataluña, una afirmación muy aplaudida entre los asistentes.

La alcaldesa ha reivindicado una «fiscalidad justa que tampoco puede esperar» y, tras el sí de la CUP a los Presupuestos del Govern sin modificación del IRPF, ha remarcado: «Que paguen más los ricos es una cuestión de voluntad política y no puede esperar».

La líder de Barcelona En Comú ha pedido que los objetivos del nuevo partido, aún sin nombre, «pasen por delante de las siglas», y ha abogado por que sea un espacio «transversal, que sume muchas identidades pero que no se cierre en ninguna de ellas», pues ha de ser un movimiento «internacionalista».

Un partido que «no debería mirarse al ombligo», como hacen, ha dicho, otros «partidos tradicionales». Pese a vivir en un mundo «acelerado», con posibles citas electorales en otoño, Colau ha pedido "el tiempo necesario" para construir el nuevo partido y ha recurrido al lema «zapatista" de «vamos lentos porque vamos lejos». La alcaldesa también ha reivindicado que sea el espacio «más feminista» de la política catalana, antes de culminar su discurso clamando «sí se puede».