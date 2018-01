Colau acusa a Convergència de tapar la corrupción con su giro independentista «Con la bandera se intentaban tapar otras cosas», advierte la alcaldesa

ABC.ES

BARCELONA 16/01/2018 13:20h Actualizado: 16/01/2018 13:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«¿Nos creemos que cambian el nombre, pasan de CDC a PDECat, y ya está?», ha advertido hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al valorar la sentencia del caso Palau -difundida ayer- y que condena a CDC por tráfico de influencias, lo que le obligará a devolver 6,6 millones de euros.

Ayer la primera edil exigió explicaciones a la cúpula del PDECat y exhortó a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull a considerar la opción de «apartarse de la función pública». Asimismo, Colau ha aprovechado una entrevista concedida hoy a Onda Cero para afirmar que, como ella, muchos han sospechado que «con la bandera se intentaban tapar otras cosas».

"Es increíble que hayan pasado 24 horas y que no hayamos escuchado ninguna comparecencia pidiendo perdón y dando explicaciones", y se ha preguntado si lo hará el expresidente del la Generalitat y del PDECat, la formación heredera de la antigua -y hoy condenada- Convergència, Artur Mas.

Preguntada sobre si considera que el líder del partido nacionalista en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, también debería dar explicaciones, ha respondido: "No he hecho una lista, no soy jueza y no tengo que imputar a nadie", y ha señalado que no todos en la dirección del partido tenían por qué saber los hechos.

Colau también se ha referido a la tramitación de los presupuestos de la ciudad condal. En este sentido, la alcaldesa ha resaltado la importancia de separar las políticas municipales de la «lógica» de la política catalana y ha advertido que el panorama político regional ya está suficientemente bloqueado como para que la falta de unas cuentas municipales también empañe el funcionamiento de la ciudad de Barcelona.

Finalmente, la alcaldesa -que gobierna con una frágil minoría después de prescindir del PSC poco antes de las elecciones del 21 de diciembre- ha aseverado que aunque el PDECat acabe apoyando sus cuentas, no va a dejar criticar asuntos como el caso Palau.