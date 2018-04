Cs acusa a Torrent de menospreciar la separación de poderes al querer dirigir las decisiones de Llarena La formación naranja registra una queja en el Parlament en la que califica de «bochornoso e inaceptable» que el presidente de la Cámara catalana asegure que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió medidas cautelares para Jordi Sànchez

M. VERA

BARCELONA Actualizado: 12/04/2018 15:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada vez más, las apelaciones al diálogo y al acuerdo que se esfuerza plantear el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, van salpimentadas con exhortaciones a la Justicia para que deje en libertad a los políticos independentistas presos. Esta dinámica es criticada con dureza por Ciudadanos, que hoy ha elevado una queja en la que exige al jefe de la Cámara catalana que deje de tratar de influir a la magistratura.

La carta -firmada por el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, José María Espejo, y por el secretario tercero del órgano rector de la Cámara, Joan García,- pide que tras la «negativa» de Torrent de comparecer ante el pleno del Parlament para explicar la situación de bloqueo institucional que atraviesa Cataluña, deje que se trate en la Mesa el contenido y la idoneidad de la carta que mandó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 9 de abril.

Extracto de la queja elevada por Ciudadanos -ABC

Según los diputados de la formación naranja, dicha misiva «no respeta la separación de poderes de nuestro Estado Democrático y de Derecho» ni y busca «que no se aplique la Ley ni las decisiones de la Justicia a una persona por el mero hecho de ser un político». Asimismo, critican a Torrent por dar validez a la tesis difundida por el independentismo según la cual la ONU se ha pronunciado a favor de dar «medidas cautelares» para que Jordi Sánchez pueda participar en debates e investiduras.

«El Comité de Derechos Humanos de la ONU no ha adoptado ninguna medida cautelar, simplemente ha extendido un mero acuse de recibo», subrayan los diputados en la carta, a la que ha tenido acceso ABC. Asimismo, Espejo y García resaltan que el organismo internacional no ha entrado a «valorar» el «fondo» de las peticiones del exdirigente de la ANC y diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez para que se protejan su «derechos políticos».

«Bochornoso e inaceptable»

Desde Ciudadanos exigen a Torrent que deje de realizar afirmaciones que se «apartan» del contenido real de la carta de las Naciones Unidas «con fines partidistas». «Es bochornoso e inaceptable que un Presidente del Parlamento se convierta en un engranaje más de una falsa y fraudulenta utilización de un mero acuse de recibo de una comunicación».