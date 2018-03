El CAC censura a TV3 por el discurso de Fin de año de Puigdemont El ente regulador cree que la emisión, sin estar contextualizada ni caretas de entrada ni salida, podía prestar a la confusión

D. C.

El pleno del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha advertido a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por la emisión íntegra del mensaje de fin de año de Carles Puigdemont en el canal 3/24, porque "puede prestar a confusión". El Grupo de Periodistas Pi i Margall (GPPiM) había presentado quejas ante el CAC por ello.

El organismo regulador ha avalado la noticia emitida por el 'TN Vespre' el 30 de diciembre con relación al contenido del discurso de fin de año de Carles Puigdemont ya que se adecúa al 'Libro de Estilo' de la CCMA, ya que presentó el video como una información de actualidad y lo integraron en los teleinformativos.

El CAC constata que el canal de noticias ininterrumpidas de la televisión pública catalana emitió íntegramente el video, sin ninguna careta de entrada y de salida, y lo presentó de manera oral y con la sobreimpresión 'balance del año 2017'.

En este sentido, el ente recuerda a la CCMA que en la emisión de contenidos elaborados por terceros "es necesario evitar elementos que, aunque sea de manera aparente, puedan prestar a confusión a los telespectadores".

En su voto particular, el consejero Daniel Sirera ha asegurado que en la entrada del video de 3/24 el presentador "ni contextualizó la noticia ni respondió a las preguntas clásicas a las que está obligado" por el 'Libro de estilo' de la CCMA.

El reportaje sobre el 1-O, avalado

Por otro lado, el CAC ha avalado la emisión del documental '1-O' en el programa 'Sense ficció' y ha destacado que en la emisión no se observa una vulneración de las misiones de servicio público, ya que se trata de un documental de tesis, y que el análisis del principio de pluralismo abarca un periodo de tiempo más amplio que permita valorar la observancia o inobservancia.

El CAC avisa a TV3 de que, en cumplimiento de su misión de servicio público y atendiendo al debate político existente en la sociedad catalana, es "indispensable" que los documentales de autor o de tesis que emita respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diferentes posicionamientos de la sociedad.

En su voto particular, Daniel Sirera considera que el documental vulnera los principios editoriales de la CCMA y cree que el reportaje "no refleja la diversidad, no garantiza el pluralismo ni la imparcialidad".

Los dos casos han sido aprobados por el organismo regulador con cinco votos a favor y uno en contra, con un voto particular del consejero Daniel Sirera en ambos, ha informado este viernes el consejo en un comunicado.