Carles Puigdemont sigue considerándose «presidente legítimo y candidato» El expresidente espera entre rejas la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein después de que la Fiscalía General de esa región avalase su entrega a España

M.V.

BARCELONA Actualizado: 04/04/2018 16:30h

A pesar de estar preso en la cárcel alemana de Neumüster, Carles Puigdemont sigue considerándose a sí mismo «presidente legítimo de Cataluña y candidato a la Presidencia». Así lo ha explicado hoy el vicepresidente primero del Parlament de Cataluña, Josep Costa, que se ha reunido con el expresidente de la Generalitat durante más de dos horas.

En declaraciones a los medios al término del encuentro, el diputado de Junts per Catalunya (JpC) ha señalado que Puigdemont está determinado a seguir defendiendo sus ideas y seguir defendiendo «aquello por lo cual los catalanes le han votado», informa Efe. «La mayoría del Parlament ha dejado muy claro que quiere investirle como presidente y que si no se puede es porque hay una injerencia inadmisible de poderes políticos y judiciales ajenos que no lo permiten», ha agregado.

Durante una breve comparecencia a las puertas de la prisión, el número dos del Parlament ha apuntado además que el expresidente está bien, fuerte y convencido de que está encarcelado «por una causa política». Sin embargo, Puigdemont aguarda entre rejas la decisión del Tribunal Regional del land de Schleswig-Holstein después de que la Fiscalía General de esa región del norte de Alemania avalase el martes su entrega a España por los delitos de rebelión y malversación, y pidiera su permanencia en prisión por riesgo de fuga.

Los jueces alemanes deberán dictaminar ahora si autorizan su entrega a la justicia española en virtud de la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo de España. Sobre esta cuestión, Costa ha manifestado su esperanza en que la justicia alemana entienda que Puigdemont es un «perseguido político».