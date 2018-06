Cataluña Carles Puigdemont revela que circula un vídeo suyo grabado cuando estaba preso en Alemania El expresidente cesado advierte que Sánchez solo ha expresado «intenciones» y califica a Josep Borrell de «ultra»

M.VERA

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este viernes que hay un vídeo suyo en la prisión alemana de Neumünster que alguien grabó mientras estaba encarcelado y paseaba por el patio. Asimismo, ha señalado que este documento ha circulado por varias redacciones de medios de comunicación y no ha descartado que detrás del mismo exista un móvil económico.

«Al exvicepresidente le he mandado cartas. Le he mandado dos cartas a Junqueras. Tengo dificultades para mandar un texto que entre de forma segura, yo me hablo mucho con los abogados pero no es fácil que una comunicación fluya de una cárcel a otra», ha agregado en una entrevista en Rac-1 antes de resaltar que él no ha recibido ninguna carta del líder de ERC.

Josep Borrell, un ultra

«Al señor Borrell estoy dispuesto a concederle toda la gracia como ministro a través de los hechos, no de sus opiniones, pero ha querido crispar un debate, una situación, como único mecanismo para querer parar un deseo transversal que es el de votar. ¿Aludir a la desinfección y la limpieza? Hay que ser responsable, por eso lo llamo ultra», ha afirmado Puidemont para justificar el adjetivo «ultra» que ha utilizado para describir al nuevo ministro de Exteriores.