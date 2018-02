Carles Puigdemont: «No tengo ninguna vocación de símbolo» El expresidente cesado dice que si el Parlamento de Cataluña no le renueva su confianza «acabará» su mandato. Desde la CUP advierten que el acuerdo para la investidura está «lejos o muy lejos» mientras suena con fuerza el nombre Jordi Sànchez (expresidente ANC)

M.VERA

Carles Puigdemont empieza a asumir que es probable que no vuelva a ocupar el trono de la Generalitat. Tampoco se ve relegado a un segundo plano ornamental, o, al menos eso dejó entrever ayer cuando se le preguntó si se ve a sí mismo como un líder de carácter simbólico. «No tengo ninguna vocación de símbolo», afirmó ayer durante un acto organizado por la sección juvenil del partido liberal flamenco en Gante (Bélgica).

«Mi autoridad viene de la decisión del Parlamento de Cataluña y si mi Parlamento decide no confirmarme su confianza, entonces acabaré mi mandato», explicó con rotundidad el expresidente cesado, que ve como en Barcelona cada vez se le tiene menos en cuenta cuando se dibuja la «hoja de ruta» de las formaciones independentistas de cara a los próximos meses.

Puigdemont apostó por poner en marcha el Gobierno de la Generalitat encontrando una «solución» que permita «continuar desplegando la República Catalana» sin dejar de gestionar el Gobierno autonómico, alineándose así con los estrategas más pragmáticos de la bancada independentista.

En estos momentos, todas las apuestas ponen al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez como el candidato de consenso que recabaría más apoyos entre los partidos secesionistas, sin embargo, este posible presidenciable está preso en la cárcel de Soto del Real por su implicación en el proceso independentista, lo cual puede complicar sus opciones reales de ser investido y ejercer un cargo como el de presidente de la Generalitat con normalidad.

La CUP: «El acuerdo está lejos»

Aunque desde Junts per Catalunya (JpC, la formación de Puigdemont) y ERC se esfuerzan en asegurar que el acuerdo para la investidura está bien encaminado y se anunciará de forma «inminente», desde la CUP se muestran más escépticos. «Aún se está lejos o muy lejos», declaró ayer el dirigente de la formación antisistema Carles Riera en una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña.

Paralelamente, Riera recordó que los anticapitalistas no decidirán si apoyan o no al candidato que consensuen ERC y JpC hasta que el Consejo Político de la formación anticapitalista no se pronuncie en la reunión del 3 de marzo, lo cual alargará un poco más unas negociaciones que están siendo tensas y cada vez menos discretas..