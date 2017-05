BorrÃ s: Â«La democracia siempre estÃ¡ por encima de la leyÂ»

«Nosotros nos damos herramientas y el Estado nos las roba». Así resume la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Borràs, la situación política catalana y su relación con el Gobierno.

Borràs ha insistido, este viernes en una conferencia en Barcelona, la convocatoria de «un referéndum pactado» con el Gobierno, recordando que sobre este punto versará la intervención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el próximo lunes en Madrid.

Sin embargo, también ha advertido de que, con acuerdo o no, la consulta se llevará a cabo. De hecho, Borràs ha calificado a España como un Estado «con actitudes colonialistas», que aplica un «déficit fiscal» contra Cataluña, que «manipula la Justicia» y que utiliza «mecanismos legales y no legales para ir contra ideas políticas». Declaraciones que, en principio, no parecen ir enfocadas a llegar a un acuerdo con el Gobierno.

A España, que se tome «una tila»

La Fiscalía se querelló hace unos días contra la consejera y el secretario general de la Consejería, Francesc Esteve, presente en la conferencia de hoy, por poner en marcha los mecanismos para la compra de urnas para celebrar un referéndum ilegal.

Durante su intervención, Borràs se ha referido a esta querella señalando que «es absurdo que se presente una querella por malversación cuando no hay comprometido ni un euro público» y ha ratificado su posición defendiendo que «la realidad catalana» solo se podrá resolver mediante un referéndum en el que los ciudadanos tengan que escoger entre «independencia o decadencia».

En esta línea, la consejera ha dicho que «la democracia siempre está por encima de la ley», y que, en su opinión, la presentación de la querella contra ella es el «síntoma de que España es una democracia enferma». Un «paciente» al que ha recomendado tomarse «una tila».

«La esencia de Cataluña es democrática»

Borràs, que no ha descartado que el Gobierno aplique el 155 de la Constitución, si bien no lo desea, ha asegurado que «la esencia de Cataluña es democrática», por lo que, en su opinión, tanto los que defenderían el «sí» como los que optarían por el «no» quieren que se vote la independencia de Cataluña en un referéndum.

La conferencia, presentada previamente por al alcaldesa de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín (PSC), se ha centrado en destacar las iniciativas políticas de la Generalitat, frente a «los recortes» del Gobierno y los recursos que este pone ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Una situación de la que Borràs se ha quejado con un: «¡Qué legislen ellos!».

Al acto han asistido varios consejeros autonómicos, como Neus Munté, Santi Vila, Meritxell Ruiz o Josep Rull. Además, Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, también ha arropado a Borràs. Ningún consejero de ERC ni dirigente de este partido ha estado presente en la conferencia.