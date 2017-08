Aumentan las fricciones entre Podem y Podemos por el 1-O

Siguen las aguas revueltas en Podemos, sobre todo, por la situación del partido de cara al referéndum ilegal anunciado por Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, para el próximo 1 de octubre. Tras la confesión del líder de Podem, Albano Dante Fachin, en la que señalaba a Pablo Iglesias por haber pedido su destitución, Pablo Echenique, secretario de Organización, y el eurodiputado Miguel Urbán entraron en liza con declaraciones públicas que, en principio, solo tensan más la situación.

La situación interna en Podem y la de su dirección con la de Podemos están en sus peores momentos desde que Fachin se hizo con el partido en Cataluña. Desde Podemos no ven con buenos ojos que Podem se implique, como lo están haciendo ya e intensificarán durante la campaña electoral, en un referéndum de secesión sin pactar y sin las mínimas garantías.

Sin embargo, la dirección de Podem no está dispuesta a compartir opción con el PP y apuesta por acudir a la cita del 1-O, sin especificar qué papeleta elegir, y aunque sea sin el aval de Podemos.

La chispa saltó el pasado 29 de julio. Tras una visita a Barcelona del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, crítico con el rumbo imprimido por Fachin en relación con el 1-O y la no confluencia con el partido de Ada Colau, Podem emitió un comunicado en el que exigía el fin de las «injerencias» de dirigentes nacionales y expresó su rechazo al «autoritarismo» y a las «formas centralistas».

Este lunes, en declaraciones a «El País», Fachin fue más lejos y desveló que Iglesias y Echenique le pidieron que dimita. Una opción que ni se le pasa por la cabeza, pues es el ganador de unas primarias hace solo un año. «Que se diga desde Madrid cuándo hay que cambiar una dirección atenta contra el ADN de Podem y la idea de plurinacionalidad», insistió Fachin.

La respuesta vino por parte de Echenique. Y a través de Twitter. «Más allá de las diferencias, no faltemos a la verdad. Nunca te pedimos que dimitieras», indicó el secretario de Organización de Podemos, que añadió: «Como ya he explicado públicamente, te recomendamos que convocases una Asamblea Ciudadana completa y siempre aclarando que es tu decisión. Convocar una Asamblea Ciudadana no es dimitir, es darle la palabra a la gente para decidirlo todo. Cualquiera se puede presentar». Y concluyó: «Todo esto te lo dijimos con respeto en la reunión que tuvimos en Madrid y lo reitero ahora para que quede claro. Lo que ocurra en Podem lo decidirá Podem y las diferencias políticas son enriquecedoras, pero tengamos el debate diciendo la verdad».

En un juego de equilibrios, Urbán, uno de los líderes de la corriente anticapitalista, apoyó que Podem decida la posición de Podemos respecto al 1-O, pero llamó a la responsabilidad a Fachin, ya que que sus afirmaciones no ayudan a sosegar el debate.

La dirección de Podem prepara dos consultas internas: una, del 7 al 11 de septiembre, para decidir el posicionamiento ante el 1-O, y otra, en octubre, sobre la posibilidad de confluir con Catalunya en Comú que lideran Xavier Domènech y Colau.