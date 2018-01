ERC asegura que no baraja alternativas a la investidura de Puigdemont El portavoz del partido, Sergi Sebrià, insta a Junts Per Catalunya a que aclare «cómo hacer efectiva» la investidura de Puigdemont

El portavoz de ERC y diputado electo tras las elecciones del 21-D, Sergi Sabrià, ha pedido este martes a JuntsxCat que aclare «cómo hacer efectiva su propuesta, que a día de hoy no es sencilla»de investir a su candidato, Carles Puigdemont, como presidente de la Generalitat.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha recordado que JuntsxCat es la formación independentista con más apoyo en los comicios y que su opción es reinvestir a Puigdemont, pero que «los que han ganado tienen que exponer cómo se hace realidad esa opción». «Trabajamos sólo con la opción de Puigdemont, que es la que nos proponen desde la candidatura [JuntsxCat], y no tiene sentido hablar de segundas opciones», ha valorado, aunque ha añadido que ERC está dispuesta a asumir responsabilidades.

Sabrià ha afirmado que las negociaciones para formar Govern se están desarrollando con discreción y las ha diferenciado de las que se produjeron tras las elecciones de 2015, que fueron «televisadas y radiadas». Con todo, ha descartado una repetición electoral por un hipotético desacuerdo entre las formaciones independentistas a la hora de configurar el Govern y ha pedido «una etapa más estable y superar el limbo de tres años» de legislatura, puesto que las dos anteriores no han cumplido los cuatro años.

El portavoz del partido tampoco ha querido dar por hecho que el líder del partido y vicepresidente de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras,vaya a salir de prisión el jueves tras la vista en el Tribunal Supremo (TS) ya que cree que «las decisiones se están tomando no en función de la justicia sino en función de cuestiones políticas». Sí que espera, sin embargo, que Junqueras y el conseller de Interior cesado, Joaquim Forn, sean puestos en libertad, pero ha dicho no tener «ningún tipo de seguridad de que sea así y de hecho desde su entrono se plantea que no pueda ocurrir».

Preguntado por si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, repetirá en el cargo, ha respondido que «es una opción pero no una certeza ahora mismo», ya que están a la espera de la decisión que tome por su situación personal. «Tenemos que respetar la voluntad de las personas que formaron parte del último Parlament, que hicieron un trabajo brutal y tienen una situación muy difícil» por la investigación abierta en el TS por permitir el debate y votación de iniciativas independentistas.

El republicano ha pedido una mesa de negociación con el Estado como dice que han reclamado los soberanistas desde hace años, y ha criticado que pese a su apelación al diálogo «al otro lado no hay nadie, y esta situación se tiene que acabar». Ha rehusado pedir la celebración de un referéndum pactado en Cataluña porque «no es la pantalla de hoy» y porque han llevado la iniciativa hasta 18 veces a Las Cortes, ha recordado.