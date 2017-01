Artur Mas acusa a la CUP de Â«poner en peligroÂ» la independencia con su Â«revoluciÃ³nÂ»

Sigue el tira y afloja entre el independentismo catalán y, un año después de que la CUP exigiese su cabeza para apoyar la formación de Gobierno, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado hoy al partido anticapistalista de «poner en peligro» el objetivo de la independencia al querer utilizar su poder negociador con el Govern en materia presupuestaria para llevar a cabo la «revolución».

Mas, en declaraciones al diario Ara, ha advertido de que, en esta negociación entre el Govern y la CUP para desbloquear un acuerdo que haga posible la aprobación de los presupuestos para 2017, las partes no deben marcar «perfil ideológico» sino dar prioridad a la «construcción de un Estado catalán», informa Efe.

Si ponen el acento en cuestiones ideológicas «seguro que no hay acuerdo», ha advertido Mas, antes de añadir: «Los presupuestos son instrumentales, para acabar en un Estado, y después cada uno marcará su perfil. No se pueden aprovechar unos votos que te han dado para hacer la independencia para hacer la revolución».

«Nos estamos jugando la independencia por generaciones. No podemos confundir los tiempos. La CUP, en el momento de la verdad, no tendrá los votos para hacer la revolución que plantea. Será una opción minoritaria. Querer hacerlo ahora no es correcto. Es poner en peligro el objetivo final», ha alertado.

Según Mas, «la discusión del IRPF es completamente absurda», ya que al exigir incrementos a las rentas de más de 60.000 euros la CUP está «estigmatizando a una parte de la sociedad que se dedica a crear e intentar ayudar a otra gente a través de iniciativas empresariales, autónomos, que están generando empleo».

Por otra parte, ha vuelto a dar por hecho que será inhabilitado por haber impulsado la consulta soberanista del 9N de 2014 y ha asegurado que, en ese caso, recurrirá la sentencia «hasta Estrasburgo».

Si finalmente no hubiese referéndum y se convocasen unas nuevas elecciones autonómicas, Mas ha reconocido que no podría presentarse en caso de haber sido inhabilitado, pero si los comicios fuesen los primeros de una Cataluña independiente la inhabilitación «quedaría sin efecto».

Mas ha avanzado que la fundación que promueve y que estará vinculada al PDeCAT se llamará Cat-Link, un nombre que pretende transmitir la idea de «conectar las diferentes visiones de Cataluña».