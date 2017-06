Arrimadas cree que el Gobierno catalÃ¡n Â«mienteÂ»: Â«Si es con voluntarios, no es un referÃ©ndumÂ»

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado hoy al Govern de Carles Puigdemont de «mentir», «manipular» y reconocer «implícitamente» que no se podrá hacer un referéndum el próximo 1 de octubre, ya que «si es con voluntarios, no es un referéndum; es un 9N bis».

El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció ayer una bolsa para captar voluntarios como agentes electorales del referéndum para no forzar a los funcionarios, mientras que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, aseguró asimismo que ninguna ley dice que tiene que haber funcionarios en el proceso electoral.

En declaraciones a Rac1, Arrimadas ha augurado que «a final de año o inicio del que viene se irá a elecciones catalanas», ya que »la única cosa buena del anuncio de fecha y pregunta (del referéndum) es que no pueden alargarlo más».

«Ahora empiezan a hablar de voluntarios... es un reconocimiento implícito de que no harán el referéndum el 1 de octubre; no será nada, porque ya hablan de voluntarios. Si son voluntarios, no es un referéndum, es un 9N bis. ¿De verdad lo repetiremos otra vez? Dejen de engañar a sus votantes», ha criticado.

Arrimadas ha recordado a Puigdemont y Junqueras que «el Govern dice que ningún funcionario participa en unas elecciones normales», pero les ha preguntado: «¿Quién hace las cartas de convocatoria para la mesa electoral? ¿Quién hace el censo? ¿Quién hace el recuento? ¿Y los policías que garantizan la seguridad? ¿Quién abre los colegios?».

A su juicio, Puigdemont y Junqueras están «mintiendo» y se trata de «una manipulación», por lo que ha pedido que «no engañen, porque con garantías no lo podrán hacer». De hecho, ha reprochado al presidente de la Generalitat que tan solo «gobierna ya para los independentistas, porque les prometieron un referéndum de verdad y ya habla de voluntarios. Hablan de voluntarios porque no tienen ni idea qué pueden hacer».

Y ante la «frustración colectiva que se generará», Arrimadas se ha «comprometido» a poner todo de su parte para «reconducir la situación» y proponer un «proyecto para todos».

Por otro lado, ha calificado de «machistas» y «comentarios feos» las palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ayer en el debate de la moción de censura en el Congreso, cuando sacó a colación la relación del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero.