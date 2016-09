La antigua CDC pide poder inscribirse ahora como Partit Democràta Europeu Català

La antigua CDC ha modificado el nombre de la nueva formación que fundó en julio y ha pedido ser inscrita en el registro de partidos del Ministerio del Interior como Partit Demòcrata Europeu Català, una denominación que, de ser aceptada, la militancia deberá ratificar.

En un escrito a la militancia hecho público hoy en la página web de la formación, la dirección ha informado de que la semana pasada respondieron a los requerimientos del registro de partidos del Ministerio del Interior, que advirtió de que el nombre 'Partit Demòcrata Català (PDC)' podría generar confusión con otras formaciones ya inscritas con palabras análogas.

En la respuesta por escrito, que ha avanzado hoy La Vanguardia, la antigua CDC ha lanzado una nueva propuesta que incorpora la palabra «Europeu», de manera que pide ser inscrita como Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), un nombre que, en caso de ser aceptado por el registro, debería ser votado por todos los asociados (militantes).

En cambio, la dirección del PDC asegura que no ha modificado el preámbulo de los estatutos,también cuestionado por Interior por las referencias al objetivo de la independencia por la vía unilateral. En este caso, el PDC ha respondido al Ministerio del Interior que «el preámbulo no se inscriba en el registro de partidos si éste no se puede inscribir con los términos propuestos».