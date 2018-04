Amenaza de escisión en el seno de ERC por su giro autonomista Demòcrates de Catalunya, formación que cuenta con dos diputados dentro del grupo de Junqueras en el Parlament, estudia ahora romper su pacto con los republicanos

MIQUEL VERA

La sucesión de investiduras fallidas en el Parlamento de Cataluña está generando movimientos intestinos en el seno del independentismo. En este contexto, Demòcrates de Catalunya –un pequeño partido impulsado por los independentistas de la antigua Unió Democràtica– estudia romper el pacto que suscribió con ERC para presentarse con los republicanos a las elecciones del 21-D e «independizar» a sus dos diputados de la formación de Oriol Junqueras, de la que critican su falta de compromiso con la «República Catalana».

En los últimos días, varias corrientes internas de Demòcrates han impulsado gestiones para hacer que la militancia del partido vote sobre la vigencia del acuerdo suscrito con ERC y consumar así una escisión inaudita en el secesionismo catalán. «Supura un cierto nivel, no de insatisfacción, pero sí de desorientación sobre dónde estamos y adónde estamos yendo. Lo que acordamos en su momento marcaba unos objetivos conjuntos, pero ahora no sabemos cómo y dónde estamos en nuestro acuerdo con ERC. Queremos reflexionar sobre nuestro acuerdo y consultar a nuestros voluntarios (militantes) para validar esa alianza», explica a ABC el dirigente de esta formación Gerard Ardanuy.

El también regidor de Demòcrates en el Ayuntamiento de Barcelona reconoce que al formalizarse el acuerdo con ERC, su formación veía en los de Oriol Junqueras un compromiso con el despligue de la «República Catalana» que, con el paso de los meses, ha quedado diluido. «Lo que nos preocupa es la vigencia del acuerdo y si realmente estamos en la dirección que pactamos en su momento. Para nosotros es una cuestión muy importante», advierte el edil. «No estoy diciendo que rompamos nada, pero fuimos juntos a las elecciones del 21-D porque teníamos unos objetivos comunes. Es por eso que pediremos reflexionar sobre si estos objetivos se están cumpliendo o no», agrega.

En el momento en el que Demòcrates firmó su alianza electoral con ERC, la formación de Junqueras todavía lideraba las encuestas, mientras que los de Puigdemont tenían unas perspectivas poco esperanzadoras. No en vano, en esos momentos todavía no se había creado la marca Junts per Catalunya que finalmente le permitió al expresidente cesado imponerse a los republicanos. Así las cosas, Demòcrates optó por unirse a los republicanos, aunque hasta el último momento defendieron la idoneidad de una lista independentista «unitaria».

Cuarto partido «indepe»

La cabeza visible del partido, el exsecretario general de Universidades Antoni Castellà, durante años dirigente de Unió, se ha convertido, de hecho, en uno de los diputados de JpC más radicales, en una trayectoria política paralela por ejemplo a la de la expresidenta del Parlament Núria de Gispert. De hecho, con un punto de provocación, los Demòcrates gustan definirse como una CUPde derechas.

Con las renuncias al escaño en el grupo parlamentario de ERC consumadas por diputadas como Carme Forcadell, Demòcrates obtuvo su segundo escaño. Así, de consumarse su escisión –que deberá ser validada esta semana por varios órganos internos del partido antes de decidir si se consulta a la militancia– se consagraría como el cuarto partido independentista en el Parlament, después de Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Un ingrediente más en el difícil mapa de vectores del independentismo cuando el reloj para unas nuevas elecciones ya está en marcha.