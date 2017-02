Alícia Sánchez Camacho reclama al PPC unidad en torno a Albiol

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez Camacho, ha pedido hoy unidad en torno a Xavier García Albiol en el congreso que tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde presumiblemente se escogerá al exalcalde de Badalona como nuevo líder del partido en Cataluña.

Sánchez Camacho ha hecho esta petición durante la clausura de la junta directiva que los populares han celebrado hoy en Barcelona, y que ha servido para convocar el 14 Congreso del PPC.

Sánchez Camacho ha reivindicado para Albiol un acceso tranquilo a la presidencia, diferente al que protagonizó ella en el verano de 2008, cuando se tuvo que batir con Montserrat Nebrera en un congreso caldeado, en el que se impuso a su rival por poco más de cien votos de diferencia.

"A mi no me ayudó nadie. Yo no olvido nada", ha lamentado la que ha sido presidenta de los populares durante ocho años y siete meses, que ha reivindicado que en un futuro se tenga claro que "los adversarios y los enemigos están fuera y no dentro".

Para la diputada popular, el congreso que el PP celebró a nivel nacional la semana pasada es un buen modelo a tomar como ejemplo, ya que en él reinó la "unidad", en contraposición a la "batalla" de Podemos en el Palacio de Vistalegre en Madrid y a la "descomposición" del PSOE.

Por su parte, García Albiol ha agradecido "la generosidad, la lealtad y el compañerismo" de Sánchez Camacho, quien, ha asegurado, se ha "dejado la piel" para defender los intereses del PPC y de los populares catalanes en su conjunto. EFE