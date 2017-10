CATALUÑA Los alcaldes independentistas, a la espera de la declaración desde dentro del Parlament Los cánticos y gritos de «independencia» de los 200 responsables municipales, que han sido invitados a la jornada decisiva, se escuchan desde dentro la sala del pleno

D. C.

BARCELONA 27/10/2017 14:01h Actualizado: 27/10/2017 14:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más de 200 alcaldes soberanistas han acudido esta mañana al Parlament para vivir desde dentro el pleno sobre el independentismo y para expresar su apoyo a los grupos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP en unos momentos tan decisivos, a la espera de que se voten sus propuestas de resolución, que contienen una declaración formal de independencia.

Los alcaldes, invitados por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), tienen hoy un espacio reservado en el Parlament, en su auditorio. Con el aforo lleno, los responsables municipales han estado gritando cánticos y gritos de "Independencia", que se han escuchado incluso desde dentro del pleno, lo que ha provocado las quejas de Ciudadanos y PP durante su intervención.

Encabezados por el presidente de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona, Miquel Buch, y la presidenta de la AMI y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, los congregados, venidos desde toda Cataluña con sus varas de alcalde en la mano, han celebrado un breve acto.

Buch, flanqueado por Lloveras, así como por el presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila, y el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha afirmado que la jornada de hoy representa un "punto y aparte" en la historia de Cataluña y ha sugerido a los alcaldes presentes que posiblemente más tarde tendrán que hacer alguna "performance" para mostrar su apoyo a la independencia.

Ante los alcaldes convocados por la ACM y la AMI, Lloveras ha destacado que "sin el mundo municipal no habríamos llegado hasta donde estamos hoy". Al término de los discursos, los alcaldes se han puesto en pie y han lanzado gritos de "independencia" mientras levantaban sus varas de madera.

Ovacionados

Los alcaldes han sido ovacionados a su llegada al Parlament por parte de los concentrados que había los alrededores del parque de la Ciutadella. Los manifestantes independentistas han realizado un pasillo para los alcaldes catalanes que entran en la cámara catalana para seguir el debate de las resoluciones. A su entrada, que ha sido lenta dado el alto número de asistentes a la cámara este mediodía, han sido ovacionados a su paso hacia el Parlament con gritos de 'No esteu sols' (No estáis solos).

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) han convocat els batlles al parlament per a seguir el ple, cadascun amb la seva vara. Les entitats han fet arribar un text en què són convocats a anar a la cambra catalana a les 11.00. ‘Recomanem dur la vara’, diu el missatge. Disposaran d’un espai habilitat, l’Auditori del parlament, per a poder seguir la sessió plenària. Segons fonts de l’AMI més de dos-cents batlles ja han confirmat que hi assistirien.