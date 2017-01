Albiol no ve posible un encuentro Puigdemont-Rajoy si se insiste en el referÃ©ndum

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha considerado que "no se están poniendo las condiciones necesarias" para que se reúnan los presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Generalitat, Carles Puigdemont, porque el líder catalán condiciona cualquier diálogo a que se acepte el referéndum.

En una entrevista este jueves en TV3 recogida por Ep, ha dicho que si Puigdemont acepta hablar de algo más que de la consulta independentista, como de sanidad o creación de riqueza, "la reunión será inmediata".

En ese sentido, ha subrayado que Rajoy quiere que tras la reunión "pueda decir que han acordado algún tipo de política", porque sería letal que el encuentro no diera ningún resultado, según sus palabras.

Albiol ha augurado que "en los próximos días habrá novedades" sobre alguna de las 46 demandas que la Generalitat realizó al Gobierno, posiblemente antes de la Conferencia de Presidentes, ha dicho.

Sobre este encuentro, ha considerado que Puigdemont querría ir pero ha decidido no hacerlo "condicionado por la CUP", que le ha amenazado con no aprobar los Presupuestos si acude, ha opinado.

El papel de Aznar

Preguntado por si cree que el expresidente del Gobierno José María Aznar dejará el partido, ha dicho: "No me imagino a Aznar fuera del PP ni al PP sin Aznar", aunque a veces no esté de acuerdo con sus opiniones, ha apuntado.

Sobre el dirigente del PP andaluz Antonio Martín Iglesias, que se ha hecho viral por una publicación en Facebook en la que se mostraba sorprendido por la buena convivencia en Catalunya, Albiol ha agregado que aunque a veces se transmite la idea de que la tensión política se traslada a los ciudadanos, "en la calle por suerte todo es mucho más normal".

Incidente

Albiol ha aprovechado para explicar un incidente que vivió este lunes en el centro comercial L'Illa tras fotografiarse con un dependiente que se lo pidió y que después subió la imagen a las redes sociales con el pie de foto 'Hoy de visita a mi trabajo... Un subnormal!', tras lo que fue despedido.

El dirigente popular ha dicho que vio la publicación cuando aún estaba en el centro comercial y volvió a la tienda para recriminar al empleado, pero aunque quería quejarse por carta a sus superiores, no lo hizo.

Aun así, ha dicho que le parece bien que el empleado fuera despedido: "Si yo tengo un negocio y un dependiente insulta a un cliente mientras está trabajando, lo envío a su casa".