Albiol llama Â«cobardeÂ» a Puigdemont por no querer acudir al Congreso

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha llamado hoy «cobarde» al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por no querer ir al Congreso de los Diputados a exponer su proyecto independentista.

«Los políticos valientes defienden una idea y se la creen, y la tienen que ir explicando al público, aunque no sea favorable a tus tesis», ha afirmado García Albiol, que cree que Puigdemont «sólo se siente cómodo hablando delante de sus palmeros».

Albiol ha añadido que Puigdemont, con su negativa a acudir al Congreso, demuestra que lo que está buscando con su proyecto separatista es «el choque institucional y la confrontación con el Gobierno de España».

Ha reiterado, en este sentido, que es en las Cortes «donde toca hacer su propuesta de referéndum o modificación de la Constitución», y no en una conferencia en el Ayuntamiento de Madrid, lo que denota, en su opinión, que el presidente catalán «está por el folclore, la fiesta y por hablar únicamente a su parroquia, que sabe que le aplaudirá».

Para García Albiol, su obligación es ir a la Cámara Baja, ya que de esta manera demostraría «gallardía» y que está «a la altura política del momento». «Es como si yo no fuera a los municipios donde no nos tienen simpatía. Si tiene un proyecto que lo presente donde toca y no en un mitin organizado por la señora (Manuela) Carmena», ha insistido.

El presidente del PPC ha hecho estas declaraciones tras visitar la carpa de la campaña «Cataluña valiente» en Sant Feliu de Guíxols (Girona) junto al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.