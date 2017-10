El lotero de La Bruja de Oro: «Me han estado acosando y he dicho “¡Basta!”» Su propietario, el lotero Xavier Gabriel, traslada su sede social a Navarra y su sede fiscal a Madrid por las amenazas e intentos de boicot a su negocio

ANNA CABEZA

BARCELONA 18/10/2017 12:29h Actualizado: 18/10/2017 12:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Bruixa d’Or (La Bruja de Oro), la emblemática administración de loterías de Sort (Lérida), también mueve ficha por el conflicto político catalán. La empresa dirigida por el lotero Xavier Gabriel, la más importante de España en cuanto a facturación y venta de boletos, según él mismo, completó ayer los trámites para cambiar su sede social a Navarra. La sede fiscal de su imperio también pasará a ubicarse fuera de Cataluña, en este caso a Madrid. «Los motivos son muy sencillos: durante veinte días me han estado acosando y amenazando y llega un punto en que uno se cansa y dice “¡Basta!”», detalló Gabriel a ABC.

Con la intención de dañar su negocio, se ha extendido por redes sociales el bulo de que Gabriel es independentista, cuando él no ha tenido nunca reparos en dejar claro que se siente «catalán, amo Cataluña, y también soy y me siento español». «Siempre he respetado el posicionamiento político de otros y nunca me he metido en política. No soy político, soy un trabajador que quiere trabajar y hacerlo sin problemas», asegura.

Las falsedades sobre sus ideales políticos provocaron una campaña de desprestigio en redes y La Bruixa d’Or acabó concretando hace tres días su postura. «Amo Cataluña y me siento española. No estoy a favor de la independencia», sentenció La Bruixa a través de su cuenta oficial de Twitter. Gabriel retuiteó el comentario y añadió: «Yo pienso igual que ella».

Sus puntualizaciones indignaron entonces a los independentistas. Dejando claro que no quiere generalizar y que ha sido cosa de una minoría separatista, Gabriel denuncia que ha pasado «quince días de amenazas personales muy agresivas, quince días de no dejarme vivir», con ataques a su negocio pero también con llamadas anónimas para insultarle. Los ataques recibidos han sido tales que han obligado al lotero a presentar cuatro denuncias por injurias ante los Mossos.

Un 3% más de ventas

A pesar de los intentos de boicot a su negocio, Gabriel destaca que sus ventas de lotería de Navidad crecieron un 14% en los últimos tres meses respecto a igual periodo de 2016. Además, en los últimos tres días, con todas las miradas puestas sobre su negocio, las ventas han crecido un 3%. Las compras hechas desde Cataluña, además, no han ido a la baja, asegura.

Gabriel deja la puerta abierta a cerrar su negocio de Sort si persisten los ataques. «No es una amenaza, es una defensa personal», puntualiza, al tiempo que incide en que toda la zona podría salir perdiendo con su marcha, ya que es casi como una tradición que los aficionados a la lotería peregrinen desde todos los puntos de España hasta el pueblo en busca de la suerte.