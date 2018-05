«Las empresas no volverán a Cataluña hasta ver tranquilidad para diez años» Joan Corona, director general del Instituto de la Empresa Familiar, considera que «el peor enemigo para una empresa es la incertidumbre»

Joan Corona, director general del Instituto de la Empresa Familiar y catedrático en Economía Aplicada sostiene que “la economía necesita tener marcos legales y políticos muy claros para desarrollar su actividad, sobre todo en materia de inversiones”. En este sentido, pide al nuevo Govern de la Generalitat, presidido por Quim Torra, que negocie y llegue a acuerdos, con el objetivo de “evitar incertidumbre”, ya que precisamente la incertidumbre “es el peor enemigo para una empresa, junto a la inestabilidad”.

Pese a que la economía catalana está remontando, el directivo de la empresa familiar ha explicado este sábado en el programa “Converses” de COPE Cataluña y Andorra que las empresas han paralizado toda inversión a largo plazo “porque la situación de incertidumbre -ha dicho- es muy complicada”. Joan Corona asegura que los empresarios no realizarán inversiones importantes si no saben cuál será la situación legal y política de la próxima década, y por eso optan por esperar. Respecto a las casi 4.000 empresas que han cambiado su sede social fuera de Cataluña, Corona opina que “no volverán hasta que no vean en Cataluña un marco tranquilo para diez años”. “Solo en ese momento empezarán a pensar en volver”.

Aunque el catedrático cree que las pequeñas empresas podrán volver más fácilmente a Cataluña por una cuestión de costes, no piensa igual respecto a las empresas que tienen un gran número de trabajadores y un mayor capital. “A las grandes empresas no les gusta estar cambiando mucho de sede social. Antes, se lo pensarán mucho. Si fuera de Cataluña las cuidan mucho, cosa que está ocurriendo ahora, no será tan fácil que vuelvan, y menos que sea inmediata su vuelta”, ha apuntado.

Joan Corona ha argumentado que “el largo plazo me preocupa muchísimo, porque planificar a largo plazo es la principal característica de las empresas familiares, porque el accionista es un miembro de tu familia, no un desconocido”. De ahí que se produzca “una contención en las inversiones” hasta que el largo plazo no se aclare, porque “en el corto y medio plazo no nos tenemos que preocupar, dado que la actividad normal continua”. Nueve de cada diez empresas son familiares en nuestro país.

Joan Corona ha admitido que los meses de octubre y noviembre de 2017, coincidiendo con el referéndum y la declaración unilateral de independencia, se produjo un colapso en la economía catalana. Sin embargo, ha asegurado que a partir de diciembre empezó a crecer, y por ello se muestra optimista de que la situación se reconduzca. El catedrático ha pronosticado que con la formación de Govern en la Generalitat se abrirá un nuevo escenario. “Esperemos que implique una mejora en la tranquilidad de las empresas”, ha apuntado Corona, ya que “un país es el que hacen sus empresas, dado que los políticos no son los que crean los puestos de trabajo”.

Prevención populista

Corona se ha referido a la “prevención y miedo que producen los populismos” al nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco Riberas. “Como institución, llevamos 26 años pidiendo acuerdos entre los partidos políticos en asuntos esenciales como educación o pensiones”. El directivo ha criticado que cada tres años se haya cambiado la ley de educación en nuestro país y que ante un mapa político en el que parece que no habrá mayorías absolutas, los empresarios “pedimos estabilidad en educación y el despliegue de la formación profesional dual, porque es absolutamente buena para todos y, en especial, para los jóvenes que no tienen trabajo. En este punto, se ha quejado de que “a los empresarios nos escuchan los políticos, pero no nos hacen mucho caso, y estaría bien que tuvieran en cuenta a la gente que hace que el país funcione”

En cuanto a los populismos, que “son todos aquellos que echan la cupa de todo a los empresarios”, Corona ha subrayado que durante la larga crisis de 2008 a 2013 las empresas familiares han aguantado mucho mejor, creando más puestos de trabajo que el resto, ya que “sacrificaron resultados para mantener los puestos de trabajo”.