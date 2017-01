Fira de Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el Banco Mundial para celebrar el Innovate4Climate, un salón profesional que tendrá lugar del 22 al 26 de mayo en el recinto de Montjuïc.

Así lo ha explicado este martes en un desayuno informativo el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, que ha indicado que el objetivo del certamen es impulsar mecanismos de financiación para luchar contra el cambio climático.

Innovate4Climate pone en contacto fondos de inversión, consultoras y otros actores del sector privado para convertirse en una plataforma global de inversión para luchar contra el cambio climático debido a que los recursos públicos no son suficientes.

El salón contará con un área de expositores y tendrá un peso muy importante el apartado congresual, con ponentes internacionales que abordarán propuestas de mecanismos de financiación e intercambiarán conocimientos.

Y es que Fira de Barcelona comienza con fuerza este 2017, un ejercicio en el que prevé que sus ingresos superen los 160 millones de euros con la celebración de 60 salones y congresos, como el Mobile World Congress (MWC), Barcelona Games World, Smart City Expo, Barcelona Building Construmat, Automobile, IoT Solutions, In(3d)dustry y Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas, que coincidirán con el Congreso Mundial de Ingeniería Química y con la primera edición del World Chemical Summit.

Serrallonga ha explicado que Fira ya está montando el MWC, que se celebrará en el recinto Gran Via del 27 de febrero al 2 de marzo y que supone el 40% de la facturación de la institución: "Es cierto que como empresa nos conviene que este peso sea menor, pero bienvenido sea este problema. Sin el MWC, Fira hubiera pasado una crisis mucho peor".

Fira de Barcelona acogerá el MWC hasta el 2023, si bien Serrallonga ha sostenido que mantener el congreso de móviles es un "examen anual más allá de los contratos firmados" en el que se evalúa no solo el salón en sí mismo, sino la experiencia del expositor y del visitante desde que llega a la ciudad hasta que se marcha, por lo que la movilidad es muy importante.

Por un Mobile sin huelgas

En este sentido y preguntado por posibles movilizaciones y huelgas de taxistas y del personal del de Barcelona, ha confiado en que "los conflictos se solucionarán" para que el salón se celebre sin problemas, y ha destacado la calidad del Aeropuerto de Barcelona y de las conexiones de Metro y transporte público con los recintos feriales.

"El MWC es un proyecto de país. Aún no pensamos en qué pasará en 2023, pero no tenemos que dar ninguna excusa ni argumento para que el MWC no esté en Barcelona", ha aseverado Serrallonga en el Fórum Europa Tribuna Catalunya.

Sobre si Ifema es un competidor y si serían posibles sinergias con este recinto ferial de Madrid, Serrallonga se ha mostrado abierto, pero ha añadido que salones de igual temática no se pueden repetir en toda España: "Tenemos que ver nuestros puntos fuertes y pueden haber sinergias, pero no hay espacio para que todos tengamos de todo, aunque esto lo marcará el mercado".