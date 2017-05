El aeropuerto de Barcelona contarÃ¡ con 40 nuevos verificadores de pasaportes antes del verano

El Ministerio del Interior y Aena comprarán 450 nuevos verificadores de pasaportes para los aeropuertos del conjunto de España, 40 de los cuales se instalarán en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde la nueva normativa de seguridad ha provocado episodios de largas colas desde finales de abril.

Estos verificadores son lectores automáticos que permiten certificar la autenticidad de los pasaportes sin necesidad de que intervenga un agente policial, aunque solamente sirven para controlar los pasaportes digitales, según Aena.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha precisado que la semana que viene llegarán 20 de estos verificadores al Prat para que los retrasos de los últimos días, que ha atribuido a puntas excepcionales de tráfico, queden en una "anécdota", y ha añadido que otro medio centenar de estos verificadores irán a parar a otros aeropuertos españoles.

El secretario de Estado de Seguridad ha detallado que el aumento del número de verificadores, algunos de los cuales solo serán necesarios en momentos excepcionales, irá acompañado de un incremento del número de agentes de la Policía en El Prat.

Concretamente, se reforzará la plantilla en 40 o 50 agentes, que se sumarán a los 40 que ya llegaron la semana pasada, 30 de los cuales procedían de la comisaría de Cornellà de Llobregat y diez, de Madrid.

Por su parte, la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y del Prat y la Cámara de Comercio constituirán una comisión de seguimiento de la situación del aeropuerto del Prat y han emplazado a la Administración General del Estado y a Aena a formar parte de ella.

Tras la reunión mantenida por estas instituciones para tratar los problemas registrados en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras la entrada en vigor de la nueva normativa en los controles de fronteras de la Unión Europea, el conseller de Territorio, Josep Rull, ha dicho que esta comisión serviría para hacer un seguimiento la crisis de El Prat y «monitorizar las decisiones que se tomen» y será similar a la que se creó con la crisis de Vueling el verano pasado.

«No tenemos bastante con las buenas palabras», ha dicho el conseller, que ha añadido que hoy el Gobierno ha anunciado nuevos efectivos y verificadores en El Prat pero necesitan «un nivel alto de compromiso, de diagnosis compartida y una gestión concertada entre todos», ha dicho.

Rull ha calificado de «grave» y fruto de la «mala planificación» los colapsos en los controles de pasaportes, que afectan a muchos pasajeros y a la reputación del Aeropuerto de Barcelona y del sector turístico y pone en riesgo el trabajo hecho por el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas, que ya advirtió el pasado 26 de abril al Estado de que esto podía ocurrir, para captar vuelos intercontinentales.

El conseller ha señalado que no contemplan que Aena y la administración del Estado no formen parte de esta comisión porque sería un ejercicio de «irresponsabilidad impensable», a la vez que ha lamentado que a la renión de hoy no hayan asistido ni el delegado del Gobierno, Enric Millo, ni la directora del Aeropuerto de El Prat, «una decisión compartida» entre ellos que «es una falta de respeto a los ciudadanos».