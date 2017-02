Adell pide sacar de la factura de la luz los costes ajenos al suministro

En su ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (Racef), el catedrático de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, Ramon Adell, ha defendido esta tarde trasladar a los Presupuestos Generales del Estado los costes del déficit tarifario para evitar que el coste de la energía afecte a la competitividad de la economía española.

Ramon Adell, catedrático de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, considera el sector seguirá expuesto al déficit tarifario y la economía española no podrá ser competitiva si la Administración no asume los costes del sector eléctrico no asociados al suministro ni al precio de la energía y no los cargue en la factura de la luz. “El modelo regulatorio vigente afecta a la competitividad, porque a pesar de que los precios en el Mercado Ibérico de Electricidad no son superiores a los europeos, el precio final que paga el consumidor español está en la banda alta de los precios europeos”, asegura Adell.

“La verdadera solución para impedir nuevos déficits tarifarios pasa por trasladar a los Presupuestos Generales del Estado aquellas partidas que no supongan propiamente costes asociados al suministro”, añade el economista.

A su juicio, la composición de la tarifa de acceso “se compadece mal con el concepto de coste de acceso, que incluye partidas que se corresponden con objetivos de política económica general o de redistribución social, loables y justos en sí mismos, pero que deberían canalizarse a través de los presupuestos públicos y no viciando el contenido de la tarifa eléctrica y creando las consecuentes ineficiencias globales”.

Dependencia meteorológica

Para Adell, que es presidente de honor de la Asociación Española de Directivos y vicepresidente de la Confederación Española de Directivos, la apuesta de España por las energías renovables, subvencionando y priorizando su uso, ha lastrado el sistema para acabar incidiendo en todos los sectores de la economía. “Hemos construido un sistema energético que depende de la meteorología y en el que, en consecuencia, los costes de garantía de suministro son muy elevados”.

Una muestra clara de ello lo constituyen las centrales de ciclo combinado que, a pesar de sumar la mayor potencia instalada, “se usan por debajo del 20 % de su capacidad porque la normativa establece que las tecnologías con prioridad para verter energía a la red son: renovables (eólica y solar), hidráulica, nuclear, carbón y, en último lugar, los ciclos combinados”, reflexiona.

El nuevo académico ha leído el discurso "Incertidumbres y retos de la transformación del sector eléctrico". Le ha respondido en nombre de la Racef el académico de número Alfonso Rodríguez. Adell forma parte de los consejos de administración de Gas Natural, Grupo Taurus e Intermas Nets, entre otros cargos. Es también vocal de la Cámara de Comercio de Barcelona, presidente de la comisión de Economía y Fiscalidad de la patronal Foment del Treball Nacional y preside la comisión Económica Estatutaria del Fútbol Club Barcelona.