Los regresos de Jamiroquai y Ryan Adams dan lustre al cartel del CruÃ¯lla

Ahora que el Primavera Sound y el Sónar ya han enseñado casi todas sus cartas, el tercero en discordia, el Cruïlla, se suma a la fiesta con una nueva apuesta por esa variedad y transversalidad estilística que con los años se ha convertido en marca de la casa. La cita barcelonesa, que se celebrará en el Parc del Fòrum entre el 7 y el 9 de julio,ya había anunciado las actuaciones de Youssou N'Dour, Los Fabulosos Cadillacs y The Lumineers, entre otros, pero se reservaba bajo llave algunos de sus grandes reclamos.

Así, el festival ha despejado una de las grandes incógnitas que circulaba en los mentideros musicales desde que Jamiroquaianunciaron su primer disco en siete años y ha confirmado hoy que la banda británica regresará a Barcelona seis años después de su última actuación en la ciudad. La banda capitaneada por Jay Kay no estará sola, ya que llega acompañada de suculentos fichajes como el de los británicos Pet Shop Boys, que estrenarán «N'ap Vybe» en la capital catalana, o los sudafricanos Die Antwoord.

Especialmente significativa será también la actuación del estadounidense Ryan Adams, quien aprovechará el lanzamiento de «Prisoner», su último trabajo, para ofrecer su primer concierto en Barcelona desde su lejano debut en la sala Bikini en 2002. Otro estreno sonado será el de Steve Van Zandt,habitual de los escenarios catalanes como parte de la E Street Band de la Bruce Springsteen, pero que debutará en solitario como Little Steven & The Disciples of Soul.

The Prodigy, Two Door Cinema Club, Ani Difranco, Parov Stelar, el Calle 13 Residente, Dorian, Enric La Raíz, Enric Montefusco y el proyecto compartido entre El Niño de Elche y Toundra, entre otros, completan el cartel de un festival que suma una tercera jornada el domingo para acoger conciertos de un perfil más familiar.