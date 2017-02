No es habitual que lo barceloneses frecuenten los hoteles de la capital catalana pero por San Valentín tiene una perfecta excusa para conocerlos. Los restaurantes de diferentes alojamientos preparan para estos días menús especiales para disfrutar en pareja. Es el caso del Hotel Bagués, de 5 estrellas, que prepara un menú con platos inspirados en conocidas canciones de amor, como «Si tú me dices ven», «Se me olvidó que te olvidé» o «La más bella historia de amor que tuve y tendré». En el Hotel Le Méridien, en Las Ramblas, el restaurante Cent Onze del chef Eugeni Cortés prepara una comida especial por 26 euros. Por su parte, el Hotel Claris, de 5 estrellas GL, también ha preparado un menú especial con vistas al cielo de Barcelona.