Los ilustradores estrenan este fin de semana su Utopia Market Miguel Gallardo y Mariscal encabezan una iniciativa que se celebra en una antigua fábrica modernista de Poblenou

MARÍA GÜELL

Dos markets de fotografía, uno de poesía y por fin uno de ilustración. «La idea es hacer tres markets al año», coinciden sus organizadores que quieren «reivindicar el talento y la creatividad de la ciudad en estos tres colectivos».

El escenario de esta antigua fábrica modernista de Poblenou, Utopía 126, es idóneo para estos eventos porque «»disponemos de muchos metros en una fábrica modernista que se adapta muy bien según las necesidades». Este fin de semana todo girará alrededor de la ilustración. Las paredes se llenarán con un gran mural dibujado en directo por Ulises Mendicutty, los asistentes podrán tatuarse con un dibujo free hand realizado por Mariona Cabassa y Santiago Lombardi o disfrutar de las instalación «Dibuja y Pedalea» de Karin Du Croo.

Muchas actividades que acompañaran a los verdaderos protagonistas de la fiesta, setenta ilustradores que venderán directamente al público. Miguel Gallardo, creador de Makoki, reconoce que «es la primera vez en mi vida que hago un mercadillo». Y Mariscal desvela que acudirá acompañado de su hija.

Gallardo y Mariscal son sin duda los estrellas de este evento. Ambos llevan años de carretera y manta y saben muy bien cómo está el mundo de la ilustración. «La prensa ya no cuenta con los ilustradores y han proliferado las escuelas de arte de las que salen cada año unos trescientos ilustradores», reflexiona Gallardo.

Por su parte, el creador de Cobi se muestra más optimista: «Me pagan por divertirme. Ser un gran acuarelista es muy difícil pero si tienes un ordenador puedes hacer virguerías».

Mariscal cree que este market será una gran fiesta y recuerda que el viernes habrá un concierto del grupo Doble Pletina. Y Gallardo está convencido de que tenemos que buscar nuevas fórmulas de exponer porque las galerías no funcionan para vender. Este mercado, que durará tres días, contará con la proyección de «María y yo» de Félix Fernández de Castro que protagonizan Miguel Gallardo y su hija María: «La película se estrenó en 2010 y desde entonces no he parado de viajar con ella para explicar al mundo las profundidades del autismo».