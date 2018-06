¿Qué hacer este fin de semana en Barcelona? Planes para el 16 y 17 de junio Mucho Sónar y propuestas extremas por tierra mar y aire en un fin de semana lleno de actividades de ocio y propuestas de gastronomía

ABC

BARCELONA Actualizado: 15/06/2018 15:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sónar, mucho Sónar. Este fin de semana la agenda cultural y de ocio pilota sobre dos elementos: la música electrónica y la llegada inminente del verano. Ambos elementos van instrínsicamente unidos en la ciudad condal, sin embargo, más allá de la música electróncia que llenará la capital catalana hasta el domingo, hay un gran número de actividades para todos los gustos.

Náutica extrema

Barcelona acoge este fin de semana y por segundo año consecutivo la «Extreme Sailing Series», que en su decimosegunda edición recorrerá tres continentes en diez meses. Así, esta «fórmula 1 de la vela» llenará de actividades gratuitas en el entorno de este deporte marino que serán accesibles a todos los públicos, que podrán seguir el espectáculo desde las playas. El espectáculo en el agua también contará con la flota de catamaranes «Flying Phantom», que competirá cada mañana como parte del campeonato 2018 de esta clase.

Sónar 2018

El Sónar es uno de los festivales más antiguos de entre los que se celebran en Barcelona. También uno de los más exitosos y prolíficos. No en vano, ha dispersado su marca por todo el mundo y hoy es una cita prácticamente global señalada en rojo en el calendario internacional de la música electrónica. Asimismo, el festival ofrece una versión «profesional» en la que se debaten y se exhiben las últimas novedades en tecnología y arte digital. Un cóctel irresistible que además cuenta con un cartel de lujo, salpimentado con descubrimientos en el mundo «clubber». Djs nueves, rostros consolidados y referentes mundiales se darán cita hasta el domingo en un evento que tiene su epicentro nocturno en L'Hospitalet, pero que durante el día concentra su acticidad en la Fira de Barcelona y en otros muchos puntos de la capital catalana.

Gourmets en el Born

Barcelona siempre ofrece una opción para los amantes de la gastronomía, los conocidos como «Foodies». Así, Entre el 15 y el 17 de junio habrá en el Pla de Palau interesantes propuestas gastronómicas con productos frescos, «showcooking» y música a cargo del colectivo Barcelona Born Gourmet. Esta entidad reúne chefs, restauradores y comerciantes del histórico barrio del Born.

Los espectáculos de Sara Baras son puro ritmo y arte - FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES

Infalible Sara Baras

Sara Baras es una de las grandes estrellas del baile flamenco contemporáneo y este fin de semana recala en Barcelona para ofrecer uno de sus impactantes espectáculos que seguro recogerá los aplausos y vítores del público del Festival Jardins de Pedralbes. La talentosa bailadora celebra los veinte años de su compañía con «Sombras», un espectáculo en el que recorre todo este tiempo en una puesta en escena donde vuelve a reinventarse y a sorprender una vez más. Las entradas para el espectáculo de Sara Baras en el Festival Jardins de Pedralbes 2018 tienen un precio desde 18 euros. ¡No te quedes sin una de ellas!

Horario: Sábado de 22 a 00 horas en la Avinguda Diagonal, 686

imaginExtreme Barcelona

¿Eres un amante del riesgo y los deportes extremos? Pues este fin de semana no te olvides de ir hasta el parque del Fórum de Barcelona, donde tendrá lugar una nueva edición del «imaginExtreme Barcelona», un gigantesco festival de «action sports» que será la meca de la cultura urbana durante los próximos días. Este 2018 el evento celebra su 10º aniversario (2008-2018) con dos días de mucha acción, adrenalina y emoción. Las principales novedades de este año son la creación de un «Dirt Jump», en el que se realizará la competición de BMX y MTB, y la apertura de la zona de agua para celebrar el The Battle of Cables de Wakeboard.