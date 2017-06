Estribillos familiares del suicidio

Para empezar, una advertencia: Rebekka Kricheldorf, la autora de «Els tres aniversaris», es alemana. Mejor dicho, muy alemana. Germánica. Y «Els tres aniversaris», pieza inspirada en «Las tres hermanas» de Chéjov, parece en principio una comedia pero es un auténtico drama. Sirvan de prueba los nombres de las protagonistas: hijas de padres «lletraferits», Masha, Irina y Olga ostentan onomástica chejoviana porque son mujeres; de haber nacido varones se llamarían Dimitri, Iván y Aliosha, como los hermanos Karamázov de Dostoievski. Ahí está el detalle: la pieza podria remitir al irónico Chéjov, pero en realidad nos asoma a los abismos del torturado Dostoievski.

En «Els tres aniversaris», Irina (Rosa Boladeras) y sus dos hermanas comprobarán que hay más cosas a lamentar que a celebrar: familia burguesa venida a menos en un ruinoso caserón con jardín emboscado. Su hermano Andrei (Joan Negrié) rumiando una novela que nunca acabará; Olga (Victòria Pagès) -profesora de instituto y la única que lleva dinero a casa-, lamentando que pronto la nombrarán directora y habrá de soportar a los padres de sus ágrafos alumnos; Masha (Anna Alarcón), en perpetua depresión por un matrimonio fallido... Y Janine (Miranda Gas), una intrusa de clase social inferior y pareja de Andrei, que va encadenando embarazos... Como aliciente del exterior, el romántico Georg (Albert Triola) que se aburre como director de una fábrica de embalajes, chantajeado por una esposa suicida...

He aquí el «leit motiv» de la obra. El suicidio que Camus destacó como cuestión medular de la filosofia europea. Como es muy germánica, Kricheldorf no menciona al escritor francés pero sí a Schopenhauer y Nietzsche. En esos tres aniversarios, a cual más aciago, sus personajes le dan vueltas a la divisa chejoviana de que el mundo es bello y solo tiene de malo nuestra existencia. Y cada año reiteran los estribillos del desencanto. Texto cruel, «Els tres aniversaris» cuenta con un excelente reparto, aunque en algún compás la interpretación peque de ser un tanto estentórea. Su obra no tiene nada de comedia, aunque lo pudiera parecer.

Autora: Rebekka Kricheldorf. Traducción: Joan Negrié. Dirección: Jordi Prat i Coll. Intérpretes: Anna Alarcón, Rosa Boladeras, Joan Negrié, Victòria Pagès, Albert Triola, Miranda Gas. La Villarroel.