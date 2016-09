Cinco sitios románticos en Barcelona

El patito feo de los edificios creados por Gaudí, no porque sea feo, sino porque es poco conocido. Ha estado tanto tiempo cerrado por reformas que son pocos los que saben que ya ha abierto. Una cita en este espacio puede ser un gran acierto, no solamente porque te permitirá descubrirle a esa persona especial un sitio hermoso, sino porque el entorno oscuro y misterioso le imprimirá una especie de intimidad particular a la cita. La terraza es alucinante. La entrada cuesta 12 euros y el museo cierra a las 8 de la tarde, excusa perfecta para continuar la velada en alguno de los muchos bares históricos del Raval, como el Pastis, el Marsella, el Kentucky, Robadors 23 o, por qué no, el O’Barquiño. Si prefieres alguna opción más renovada, no te pierdas La Taverna del Tío Carlos, con su rumba en vivo o el Cañete.