Cinco opciones para aprender idiomas en Barcelona

El Consorci per a la Normalizació Lingüística ofrece clases de catalán básico gratuitas en todas las sedes que tiene en la ciudad de Barcelona. Solo hace falta comprar el libro. Muchas personas venden su libro usado, así que la inversión es mínima y la ganancia es mucha, pues es una gran ayuda para las personas que recién llegan para involucrarse en la ciudad que los arropa. En algunos trabajos es indispensable tener, por lo menos, nociones básicas de catalán y los maestros del centro lo saben, así que intentan especializar sus clases para que la gente no tenga problemas de cara al servicio al cliente. Los cursos más avanzados son de paga, aunque no cuestan mucho. También ofrecen cursos enfocados en hostelería. Por otro lado, el Consorcio de Educación de Barcelona ofrece cursos gratuitos de castellano y catalán para menores extranjeros que llegan a la ciudad, para que puedan incorporarse a la escuela sin problemas de comunicación.