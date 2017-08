Cuatro personas fallecen ahogadas en playas catalanas en menos de 24 horas

Cuatro personas, un hombre de 56 años, una chica de 17, un anciano de 79 y un hombre de 41 años, han fallecido ahogadas en las playas catalanas desde ayer por la tarde y hasta este mediodía, según ha informado Protección Civil.

El último de los ahogamientos se ha producido sobre las 09.00 horas de hoy. Se trata de un hombre español de 79 años que ha sido encontrado flotando en la playa y que los sanitarios desplazados al lugar han intentado reanimar, sin éxito. Dos ambulancias y un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y dos patrullas de los Mossos d'Esquadra se han trasladado al lugar del suceso.

Por otro lado, sobre las 19.28 horas de ayer, en la playa de la Mota de Cubelles (Barcelona), también falleció ahogado un hombre de 56 años y de nacionalidad española que fue atendido por los socorristas de la playa y después por los sanitarios del SEM, que no pudieron reanimarle.

El tercer ahogamiento, el de una chica de 17 años, tuvo lugar anoche en la playa del Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). A las 22.56 horas del domingo el 112 recibió otro aviso después de que tres chicas se bañasen en la playa del Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y una de ellas no regresase. Poco después encontraron en la zona del espigón a la desaparecida, a la que practicaron maniobras de reanimación y que falleció en la misma playa.

Además, este mediodía un hombre de 41 años ha fallecido ahogado en la playa Gran de Platja d'Aro (Girona). Protección Civil ha informado de que el fallecido es un hombre de nacionalidad italiana que ha sido atendido primero por los socorristas de la playa tras verle flotando en el agua y después por sanitarios del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), sin éxito. El ahogamiento se ha producido sobre las 12.10 horas, cuando ondeaba en la playa la bandera verde, que permitía el baño.

17 víctimas, el doble que el año pasado

Con estas tres víctimas, son ya 17 las personas ahogadas en las playas catalanas durante esta campaña de verano, diez más que en la temporada de 2016, cuando los fallecidos fueron 17.