Jordi Magentí, el presunto asesino de Susqueda: «Me están poniendo un muerto que yo no he hecho» El detenido niega las acusaciones y solloza ante la prensa que seguía el registro de su casa en Anglès (Gerona)

«Me están colgando un muerto que yo no he hecho, yo no he hecho nada», ha gritado el presunto asesino del pantano de Susqueda, Jordi Magentí, durante el registro de su casa en Anglès (Gerona), en la que cuidaba de su tío. Magentí fue detenido ayer acusado de matar a dos jóvenes en el pantano de Susqueda este mes de agosto.

El detenido -al que se le atribuyen las muertes de Paula M.P. y Marc H.L.- ha asegurado una y otra vez que no tiene «nada» que ver con la muerte de la joven pareja, que apareció muerta en el pantano de Susqueda con evidentes signos de violencia.

Magentí se encontraba ayer en esta casa de su tío, al supuestamente que cuidaba, cuando fue conducido por los Mossos d'Esquadra a la comisaría de Santa Coloma de Farners para ser detenido. Posteriormente, la policía apresó también a su hijo por un caso relacionado con el tráfico de drogas y ambos fueron llevados hasta una vivienda familiar en Anglès, donde se procedió a registrar todas las plantas.

Magentí, que mató a su esposa en 1997 con una escopeta de caza y fue condenado a 15 años de prisión en el año 2000 por ese atroz delito, está relacionado con la desaparición de Marc y Paula, en un caso que conmocionó a la opinión pública al conocer la muerte de la joven pareja el lunes posterior a su «escapada» al pantano.

Un crimen sin móvil

Todas las alarmas saltaron al localizarse el Opel Zafira azul de los jóvenes sumergido en el pantano con signos evidentes de haber sido manipulado o empujado para precipitarse al agua. Un día después, también se encontró el kayak que iba a utilizar la pareja, pinchado y lleno de piedras. Sin embargo, nunca se llegó a intuir el motivo o móvil del crimen, que tras la detención de Magentí, podría quedar esclarecido definitivamente.