La Generalitat afea a Madrigal que haga «política» durante un acto judicial

El gobierno de la Generalitat ha respondido con contundencia a las palabras contra el "procés" independentista que ha pronunciado la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, durante el acto de Apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo.

Madrigal ha advertido este martes a los "sectores independentistas" que manifiestan un "total desprecio" al ordenamiento constitucional que su departamento actuará "ante todos los órganos jurisdiccionales, si fuera el caso", es decir, si se siguen incumpliendo las sentencias el Tribunal Constitucional que anulan resoluciones del Parlamento de Cataluña contrarias a la Carta Magna.

"Habla quien no tiene que hablar", ha respondido la portavoz del gobierno de Puigdemont y consejera de Presidencia, Neus Munté. En declaraciones a los periodistas tras la reunión ordinaria del ejecutivo catalán, Munté ha afeado a Madrigal que haga unas declaraciones "políticas", y "utilizando una terminología de combate", durante un acto judicial. Y ha recriminado al Gobierno una vez más que no aporte soluciones políticas al conflicto catalán y opte por la vía judicial. "No hay un desprecio por nuestra parte a la Constitución", ha afirmado Munté, quien, en cambio, ha acusado al Estado de "utilizar la Constitución como mordaza para las aspiraciones" de Cataluña.