Gaudí, gastronomía... y «proceso independentista» Los turistas que visitan estos días Barcelona muestran curiosidad por la situación política actual y coinciden en que el conflicto casi solo se nota por las banderas en la calle

«Yo estoy aquí para conocer Barcelona, lo que incluye su problemática política», aseguraba ayer al mediodía Horst, jubilado de Dortmund (Alemania), mientras fotografiaba la emblemática Pedrera de Antoni Gaudí, en pleno Paseo de Gracia. Como él, los turistas que pisan la capital catalana estos días tienen el conflicto catalán muy presente, aunque prácticamente nada les afecta a la hora de poder disfrutar de la ciudad y descubrir su cultura y ocio.

Lo mismo opina Doris Layza, una joven peruana que ha quedado cautivada por la Sagrada Família y el barrio Gótico. Ella desconocía la existencia de un proceso independentista: «Me enteré ya aquí, mirando las noticias. Luego entendí que hubiera tantas banderas y me he informado, pero más allá de esto, el conflicto ni se nota», reconoce a ABC. Doris siguió anteayer un «free tour»por el centro de la ciudad y allí le explicaron, a petición de otros turistas, la situación actual.

Helena y Manuel, procedentes de Lima, sí que conocían el conflicto. «Antes de venir vimos por la televisión imágenes de tensión con la policía. Pero hemos llegado y solo se ven banderas y carteles del ‘sí’, no hay nada de peligro. Esto no es Venezuela», ironiza él. «Es que aquí parece que no está pasando nada, hay tanto turismo como siempre», añade ella, que ya había visitado anteriormente Barcelona y que temía ver la ciudad más afectada.

«Todos estos conflictos, pasen donde pasen, son iguales», comenta Anthony, un irlandés de Castlebar que reside actualmente en Londres y que pisa por primera vez Barcelona, con ganas de conocer su cultura y gastronomía. «Te lo digo yo, que ya he vivido algunos procesos independentistas y conflictos políticos», asegura en alusión a los conflictos en Irlanda del Norte y más recientemente en el Reino Unido. Anthony aprovecha la ocasión para preguntar, mapa en mano, por las ubicaciones de las masivas manifestaciones que ha habido durante las últimas semanas en la ciudad.

Kaioko, japonesa de 27 años que lleva un mes de ruta por Europa y que ha llegado desde Roma, también defiende que «en la calle todo está normal. Hay más posters y pancartas en otras ciudades, como Berlín», resalta. El tour guiado que hizo nada más llegar a Barcelona le explicó por encima la situación política. «No entiendo por qué quieren la independencia si aquí se vive bien y no hay problemas», reitera.

Rutas más «politizadas»

Las compañías turísticas que ofrecen visitas guiadas por la Ciudad Condal han notado especialmente cómo en sus visitas se «cuela» el proceso independentista. Barcelona Turisme, que gestiona el Bus Turístico y también actividades guiadas, reconoce que hay preguntas al respecto, pero las enmarca dentro de la normalidad. Otras empresas del sector coinciden en que «la gente tiene especial interés y curiosidad en conocer la situación actual», como explican desde FeelFreeTours. «Solemos hacer las visitas centradas en la cultura de Barcelona y por eso intentamos explicarlo. Además, ahora tenemos muchas preguntas sobre la situación política», sentencian.