Colau, sobre Manuel Valls: «Barcelona no merece segundos platos»

El acercamiento de Manuel Valls a la política barcelonesa sigue provocando las críticas de los líderes municipales. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto a referirse hoy a la cuestión, preguntada por periodistas, y ha asegurado tajantemente que la capital catalana no merece "segundos platos, sino candidatos que conozcan la ciudad y que tengan Barcelona como prioridad".

Tanto en declaraciones en RAC1 como posteriormente al final de una rueda de prensa sobre vivienda social, la alcaldesa ha asegurado que "sorprende que se vaya a buscar un candidato en el extrajero" y ha destacado que Valls "lleva muchísimos años de vida política en Francia" y que su carrera política "ha fracasado, por cierto".

La alcaldesa ha señalado que Valls "no ha estado pisando la calle, no conoce la situación de los barrios ni las problemáticas actuales. Parece que es un tipo de candidatura que en Barcelona no parece muy adecuado", ha sentenciado Colau.

Además, se ha referido al hecho de que "es evidente que Ciudadanos ha ganado votos alimentando el conflicto entre Cataluña y España; es con esto y nada más que han conseguido votos. Es una estrategia totalmente errónea".

La alcaldesa, a pesar de todo, ha dejado claro su absoluto respeto por todo proceso de candidaturas municipales que pueda hacerse de cara a las elecciones de mayo de 2019. Valls, mientras, sigue sin confirmar si se adentra en la política municipal: ayer en un acto en Barcelona volvió a mostrarse interesado en la capital catalana pero sin detallar su futuro político.

Amenaza con llevar los desahucios a De la Serna

Por otro lado, la alcaldesa ha amenazado con llevar los miles expedientes de los desahucios en viviendas en la capital catalana al despacho del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, si el Gobierno central del PP "persiste en facilitar los desahucios y el ministro se muestra alejado de la realidad".

En una rueda de prensa para presentar el balance de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucer) de 2017, Colau ha criticado enérgicamente que el Congreso aborde este mismo martes una ley impulsada por PP, Cs y PDeCAT "para acelerar aún más los desahucios sin distinguir entre familias vulnerables, pequeños propietarios y grandes propietarios", según recoge Ep.

En este sentido, ha exigido al Gobierno pasar de los 467 millones anuales que se destinan a políticas de vivienda en toda España a los 2.000 millones; impulsar una reforma fiscal que ponga fin a las sociedades que especulan con el mercado de alquiler, y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las viviendas vacías se cedan a alquiler social.

"Es una obligación de todas las administraciones garantizar el derecho a la vivienda", y ha asegurado que el Ayuntamiento hace todo lo que está en sus manos para aumentar el parque de alquiler asequible y las ayudas al alquiler, entre otras medidas, y ha lamentado que el Gobierno ha recortado un 77% la partida en vivienda.