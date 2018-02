Colau pierde su segunda moción de confianza consecutiva La alcaldesa, que, igual que el año pasado, pretendía conseguir así la aprobación de los presupuestos para este 2018, desafía a la oposición a presentar una alternativa

Anna Cabeza

@anna_cabeza Seguir BARCELONA 02/02/2018 12:38h Actualizado: 02/02/2018 13:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como era previsible, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha perdido esta mañana la moción de confianza que había presentado en el pleno y que estaba vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales para este 2018. Igual que ocurrió hace un año, cuando también intentó aprobarlos sin éxito por el mismo método, la oposición tiene ahora un mes para formar un gobierno alternativo, aunque la aritmética municipal hace prácticamente imposible conseguirlo.

La alcaldesa se ha quedado sola durante el debate extraordinario. 30 concejales, los de todos los grupos de la oposición, han votado en contra de la moción de confianza y al único apoyo de los 11 ediles de BComú han vuelto a poner sobre la mesa la difícil gobernabilidad de la alcaldesa en minoría.

Durante el debate, Colau ha recordado a la oposición que ahora son ellos los que tienen "el reto de conformar un gobierno alternativo antes de treinta días", plazo del que disponen para presentar una moción de censura. "Si creen que el Gobierno actual es lo peor que puede pasar a la ciudad, tienen la responsabilidad de hacer una alternativa", ha asegurado.

La oposición ha criticado duramente la incapacidad de diálogo y de acuerdo de la alcaldesa. La presidenta de Cs en Barcelona, Carina Mejías, ha preguntado a la alcaldesa qeu "ante la incertidumbre que ha generado el gobierno, ¿cómo pretenden pedirle a la oposición que renueve su confianza en un proyecto en el que ni siquiera creen ustedes?". Además, ha considerado una "argucia política" aprobar las cuentas con la moción, "de forma poco democrática y sin escuchar a la oposición".

Además, Alberto Fernández, el líder municipal del PP en Barcelona, ha aseverado que, tras la cuestión de confianza, la ciudad podrá tener las cuentas aprobadas por falta de acuerdo alternativo, pero una alcaldesa reprobada sin apoyo a su gestión. "Barcelona tendrá unos presupuestos que no le convienen y mantendrá una alcaldesa que no debe", ha recordado a la alcaldesa.

Jaume Collboni, líder municipal del PSC y hasta hace tres meses socio de gobierno, ha tildado el día de "histórico" por ser el "segundo fracaso" de Ada Colau. El socialista ha destacado que la alcaldesa "aparece más sola y aislada que nunca, sin un proyecto coherente ni rumbo claro para la ciudad".

Criticada también por los independentistas

Los grupos independentistas que intentaron ayudar a Colau con la aprobación de las cuentas con su abstención también han sido muy críticos. Desde el PDECat, Xavier Trias ha tildado de "desastre" la situación, ha lamentado que el gobierno municipal "se queda siempre a medio gas" y ha acusado a los de Colau de no tener claro su modelo de ciudad. "Digo no a su cuestión de confianza porque no confiamos en ustedes", le ha espetado Trias a la alcaldesa.

En un tono similar, Alfred Bosch, líder de ERC en Barcelona, ha reprochado que "la ingobernabilidad, la inestabilidad y la falta de confianza son ustedes" y ha asegurado que "tenemos confianza en la ciudad pero la esperanza la tenemos en las urnas de 2019", pensando ya claramente en las próximas municipales. Además, el líder de ERC ha instado a "urgentemente cambia la alcaldía para recuperar la esperanza" en la ciudad.

Con la cuenta atrás de la moción ya en marcha, si en estos 30 días no se presenta un gobierno alternativo, lo que la correlación de fuerzas hace imposible en la practica, Ada Colau seguirá siendo la alcaldesa y el presupuesto estará automáticamente aprobado.