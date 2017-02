Colau, forzada a preparar un convenio puente por si no se resuelve el conflicto con las elÃ©ctricas

Ada Colau mueve ficha para no tener problemas de suministro eléctrico si el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público no resuelve antes del 25 de marzo –cuando vence el contrato vigente– el conflicto abierto con Endesa y Gas Natural por el nuevo contrato municipal sobre el suministro eléctrico en edificios públicos y sobre el alumbrado de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado hoy las alegaciones a las medidas cautelares interpuestas, que han conllevado la paralización del concurso. El edil municipal de Energía, Eloi Badia ha detallado que el consistorio además está preparando un convenio puente con las eléctricas para que no quede un vacío en el servicio si no se puede adjudicar a tiempo el nuevo contrato. La idea es negociar un convenio temporal con todas las empresas del sector ya que el actual contrato no puede volver a prorrogarse.

Badia ha exigido también que el conflicto "se resuelva con la máxima celeridad posible" y considera que si la resolución llega antes de dos semanas se podrá continuar sin problemas el proceso de adjudicación del nuevo contrato.

Por otro lado, el concejal barcelonés ha incidido en que si el Tribunal diera la razón a las eléctricas "llegaremos hasta el final del proceso para defender un pliegue que es perfectametne legal y que responde al interés general de toda la ciudad", según recoge Ep.

Gas Natural y Endesa decidieron no presentarse al concurso público y presentaron un recurso ante el Tribunal contra las cláusulas contractuales que hacen referencia a la pobreza energética. Ambas compañías critican que la medida es discriminatoria y que además no está bien detallada.