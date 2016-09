Colau se entrega al soberanismo y acudirá a la Diada

Ada Colau confirmó ayer lo que nadie dudaba: el próximo domingo, 11 de septiembre, estará en la manifestación de la Diada organizada por las entidades separatistas ANC y Òmnium Cultural. Enfrascada en su defensa del soberanismo, la alcaldesa de Barcelona puso fin a la incertidumbre que abrió hace dos semanas con un «Hay más motivos para ir que para no ir» a los actos, que ya dejaba pocas dudas.

Colau confirmó su asistencia en una entrevista publicada ayer en el periódico catalán «Ara», en la que argumentó, como ya había insinuado anteriormente, que hay que acudir para plantar cara a la «deriva autoritaria, que parece que no tiene freno, del PP, por la judicialización de la política y por la amenaza sobre las instituciones, y en concreto, el Parlamento catalán».

La alcaldesa puntualizó que el año pasado se ausentó de la cita porque había «un contexto electoral en que se estaba pidiendo el voto para determinados partidos». La alcaldesa pasa por alto esta vez que la Diada también llega en un momento de intensidad política tanto a nivel estatal, con una investidura pendiente, como en el ámbito catalán, con una cuestión de confianza y falta de presupuestos que entorpecen la actividad parlamentaria habitual.

«Plural pero comprometida»

Además, Colau aprovechó para hacer bandera, una vez más, de que su formación, BComú, es «inequívocamente soberanista». Alabando el carácter «plural y diverso» de su formación y sin querer mojarse aparentemente por el «proceso», Colau defendió que están «completamente comprometidos» con la celebración de un referéndum. Un referéndum que no debe ser plebiscitario porque «es una ingenuidad pensar que se puede hacer de manera unilateral y que será reconocido en Europa sin el apoyo del Estado», aseguró.

A menos de una semana para la celebración de la Diada, y a la espera de que el presidente Carles Puigdemont confirme o no su asistencia -algo que todavía no ha decidido, según afirmó ayer-, Colau se postula ya como una de sus protagonistas. Las instituciones separatistas agradecen su presencia y la ven como un revulsivo que anime la asistencia pero queda por ver cómo se tomarán los independentistas de calle que la alcaldesa esté a primera línea con un discurso que ella no quiere que suene a separatista.