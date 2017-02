La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha querido quitar hierro a la polémica despertada entre sectores independentistas por la instalación artística de unos carros de supermercado en el Fossar de les Moreres, lugar simbólico del independentismo catalán, y ha considerado que se trata de «un tema menor».

Horas después de que el Ayuntamiento retirase la pieza que un grupo de estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona habían ideado para el festival Llum BCN, la alcaldesa ha querido relativizar el alcance de la controversia. «Se ha generado una polémica en las redes y finalmente se ha decidido retirar», ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Colau también ha aprovechado para recordar que las instalaciones artísticas en el Fossar de les Moreres no son ninguna novedad y que ya bajo el mandato del convergente Xavier Tirias se realizaron actividades coincidiendo con las fiestas de Santa Eulàlia.

La instalación artística, obra de un grupo de estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, consistía en una quincena de carros de supermercado con trozos de ladrillos en su interior dispuestos en el Fossar de les Moreres que debían iluminarse por la noche y con la que se trataba de rendir homenaje a las personas sin hogar.

Por su parte, la comisaria del festival, Maria Güell, ha explicado asimismo en declaraciones a Catalunya Ràdio que la exposición no quería ofender a nadie: «Aunque no se entienda, si se ve que hiere alguna sensibilidad, se retira. Porque no se quiere herir ninguna sensibilidad, a pesar de la incomprensión».