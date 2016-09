¿Qué calles se cortarán en Barcelona por el Día sin Coches?

Barcelona se prepara para afrontar el Día Mundial sin Coches más reivindicativo de sus últimos años. Coincidiendo con esta conmemoración, la ciudad catalana cortará finalmente mañana jueves 22 de septiembre el tráfico en 54 tramos de calles, según informa el Ayuntamiento, y además dejará sin tráfico privado a dos de las principales arterias de la ciudad.

Desde que el Ayuntamiento de Ada Colau anunciara la jornada, las dudas y quejas de ciudadanos y comerciantes sobre esta jornada sin tráfico no han cesado. Algunos de los comentarios críticos lamentan que no se ha informado demasiado sobre las afectaciones de movilidad, algunas de las cuales no durarán todo el día y otras afectarán solo a parte de la calzada.

Además de los cortes, se han programado actividades paralelas en plazas y espacios peatonales. A continuación, se detallan los cortes más destacables que quienes circulen mañana por Barcelona tendrán que tener en cuenta:

- Via Laietana: Se quedará sin tráfico ascendente y perderá un carril de bajada de 8 a 21 horas. Las bicicletas tendrán un carril bidireccional en el centro de la calzada y los autobuses circular en ambos sentidos.

- Gran de Gràcia: Estará cortada entre la avenida Diagonal y la plaza Lesseps de 11 a 21 horas. Los buses, bcicletas y vecinos sí que podrán circular por la calle.

Además, diversos tramos de calles de toda la ciudad sufrirán cortes parciales y sustituirán mañana los coches por actividades populares y ciudadanas, como talleres, clases de bailes o conferencias. Algunos equipamientos de la ciudad trasladarán su actividad habitual al asfalto. Estas son las calles vetadas al coche privado:

Gràcia

- Montseny, entre Gran de Gràcia y la calle del Sol. De 8 a 14 horas. Habrá un circuito vial para niños.

- Cardener, entre Sors y Escorial, de 9 a 13 horas.

- Santa Àgata, entre Torrent de l’Olla y Gran de Gràcia, y entre Trilla con Santa Rosa, de 10 a 13 horas. Harán clases de dibujo, música y educación física.

- Bailèn, entre Travessera de Gràcia y Sant Antoni Maria Claret, de 15 a 20.30 horas.

- Betlem, entre Pérez Galdós y Gran de Gràcia, de 9 a 15 horas.

- Laterales de los Jardinets de Gràcia, de 9 a 21 horas. Habrá ‘stands’ sobre métodos de transporte alternativos, como Avancar, Bicing o Compramostucoche.com.

Eixample

- Mallorca, entre Urgell y Comte Borrell, de 9 a 12.30 horas. Alumnos harán la educación física en la calle.

- Calàbria, entre Sepúlveda y Gran Via, de 8 a 14 horas. También habrá clases en la calle.

- Villarroel, entre Diputació y Consell de Cent, de 14 a 18 horas.

- Girona, entre Diputació y Consell de Cent, de 9 a 21 horas.

- Marqués de Campo Sagrado, entre Comte Borrell y Viladomat, de 15.30 a 21.30 horas.

- Provença, entre Padilla y Lepanto, de 15 a 20.30 horas. Preparan actividades lúdicas infantiles.

- Consell de Cent, entre Calàbria y Viladomat, durante todo el día. Habrá una propuesta de dinamización sobre urbanismo táctico.

- Cruce entre Viladomat / Consell de Cent, de 8 a 18 horas. Se preparan, entre otras actividades, una gincama.

Sants-Montjuïc

- Polvorí, desde la escuela Pau Vila hasta el espacio Escalada de la Foixarda, de 16.30 a 20.30 horas. Se hará atletismo en la calle.

Les Corts

- Comtes de Bell-lloc, entre Novell y Evarist Arnús, de 9 a 12 horas. Se celebrará una conferencia sobre movilidad sostenible.

- Vallespir, entre Travessera de les Corts y Can Bruixa, de 11 a 20 horas. Se harán clases de zumba para toda la familia y talleres medioambientales.

- Fígols, entre Lluçà y Pobla de Lillet, de 11 a 19 horas.

- Guitard, entre Marquès de Sentmenat y Novell, de 15.30 a 20 horas.

- Plaza de Mossèn Josep Pedragosa y calle de Conxita Supervià, de 16 a 20 horas. Habrá un espacio de lectura ecológica.

- Benavent, entre Travessera de les Corts y Felipe de Paz, de 16.30 a 21.30 horas. Se instalarán rampas para practicar ‘skate’.

- Dolors Masferrer, entre la calle de les Corts y la Gran Via Carles III, de 19 a 24 horas. Se celebrará un concierto de versiones pop.

Sarrià- Sant Gervasi

- Madrazo, entre Muntaner y Santaló, de 8.30 a 14.30 horas.

- Passeig de Santa Eulàlia, entre Can Caralleu y Vidal i Quadras, de 9 a 14 horas.

- Cardenal Vives i Tutó, entre Eduardo Conde y Riu de l’Or, de 9.30 a 14.30 horas.

- Domínguez i Miralles con la avenida J. V. Foix, de 10 a 14 horas.

- Freixa, entre Vallmajor y Castelló, de 16 a 20.30 horas.

- Reus, entre Muntaner y Sant Gervasi de Cassoles, de 16 a 20 horas. Se habilitará un ‘skate park’ y se hará un cuentacuentos.

- Brusi, entre Sant Elies y Copèrnic, de 17 a 20 horas. Albergará un concierto jamaicano para todas las edades.

Horta- Guinardó

- Doctor Valls, Oblit (entre Doctor Valls y el pasaje de Llívia) y Teodoro Llorente (entre pasaje de Llívia y Garrotxa), de 7 a 14 horas. Se harán carreras escolares.

- Plaza de Herta Frankel, de 16 a 21 horas. Se harán talleres abiertos de todo tipo.

- Feliu i Codina, entre Eduardo Toda y Chapí, de 17 a 21 horas. Acogerá circuitos para patines.

Nou Barris

- Paseo de Fabra i Puig, desde Petrarca hasta el pasaje de las Palmeres, de 8 a 14 horas. Habrá marionetas, clases de zumba o cuentacuentos.

- Rio de Janeiro, entre Piferrer y Ciutat de Mallorca, de 17 a 21 horas.

Sant Andreu

- Gran de Sant Andreu, entre Malats y Rubén Darío, de 8 a 21 horas. Se hará una muestra de actividades.

Sant Martí

- Perú, entre Bilbao y Sant Joan de Malta, de 8 a 13 horas. Se celebrará un circuito de movilidad sostenible.

- Avenida Meridiana, entre Corunya y Aragó en sentido descendiente, de 17 a 21 horas. Acogerá una competición de baile.